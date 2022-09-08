iPhone14換機舊資料怎麼轉移？iOS、Android這樣做不怕漏

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如果你原本就是iPhone的用戶，可使用「快速開始功能」，按照4個步驟輕鬆就能轉換。
第一步：iOS系統升級至12.4以上後，新機到手開機只要先選定國家和語言，並將舊機放在新機旁邊，舊機上的畫面就會提供使用 Apple ID 來設定新 iPhone和的 Apple ID選項，確認要使用的 Apple ID後，點擊「繼續」；如果舊機上沒有顯示繼續進行的選項，請確認是否已開啟藍牙。
第二步：新機的螢幕上會出現「驗證動畫」，將舊機拿起移到新機上方後，調整鏡頭，讓動畫置中放在觀景窗內，並等待「在新的 『裝置』 上完成」的訊息出現；若無法使用舊機的相機，請點選「手動認證」，再按照螢幕上的步驟操作。
第三步：新機系統會跳出提醒，接者請用戶在新機上輸入原有裝置的密碼，並按照指示在新機上設定 Face ID。
第四步：當看到「從『裝置』移轉資料」的訊息畫面時，點選「繼續」，舊機和新機就會開始做資料的移轉。
「快速開始功能」是 iPhone舊換新的資料轉移中最方便且快速的方法，基本上可以說是「無痛轉移」。不過需注意的是，轉移資料需要兩台設備都在同一個 Wi-Fi 環境底下操作，且必須卻表連線品質穩定，若沒有Wi-Fi 也沒關係，可選擇採用「有線」穩定快速的方式，但需要購買「Lightning 對 USB 3 相機轉接器」和「 Lightning 對 USB 連接線」，兩種線材對接後才能實現。
轉移過程中，兩部裝置必須放在一起並接上電源充電，以免因低電量影響程序，且用戶需注意新機的容量是否能承受舊機資料量。此外，許多App如行動銀行、google系列程式，用戶都需牢記密碼，以免換機後無法登入。大家最關心的LINE通訊資料，若iCloud容量足夠且平常有在備份，基本上好友和聊天記錄等資訊都能成功轉移，沒有使用iCloud的用戶，一定要做LINE程式的內建備份，新機在登入驗證後，才能保存聊天記錄。
原Android擁護移轉到iPhone
如果你原本是Android的用戶，跳槽到iPhone陣營，一樣按照5個步驟就能順利轉移資料。
第一步：新 iPhone開啟後，在主螢幕尋找「App 與資料」畫面，並點擊「從 Android 移轉資料」。
第二步：在 Android 裝置上，下載並打開「移轉到 iOS」App，並在新 iPhone上看到「從 Android 移轉」畫面時，點一下「繼續」，然後等待十位數或六位數的密碼出現，再將密碼輸入到 Android 裝置上。
第三步：新 iPhone會建立暫時的 Wi-Fi 網路，系統要求時，請在 Android 裝置上點一下「連線」加入該網路，並等候「傳送資料」畫面出現。
第四步：隨後在 Android 裝置上會出現聯絡人、訊息記錄、相機照片和影等選項，選取想要移轉的內容後，資料便會開始轉移，此時較算 Android 裝置顯示程序已經完成，也請靜置兩支手機，直到新 iPhone顯示的載入列完成，期間請保持兩機靠近彼此，並接上電源，直到移轉完成，移轉時間長短依移轉的內容量而定。
第五步：轉移完成後，新 iPhone上的載入列會完成，此時請在 Android 裝置上點一下「完成」，並在新 iPhone上點一下「繼續」，就能夠依照螢幕上的步驟，繼續完成新 iPhone的系統設定了。
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