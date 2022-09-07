建立危險化學物品管理機制 蘇貞昌：防黎巴嫩大爆炸重演
行政院長蘇貞昌今（7）日主持「國家化學物質管理會報」會議，提及環保署針對危險化學物質管理，訂定全國適用共同性管制規範，同時建立危險化學物品圖資系統，以利資訊共享與快速掌握熱區危險物質運作數量及貯存量，另強調極端氣候對於危險化學物質存放環境影響甚鉅，應以黎巴嫩貝魯特港口硝酸銨大爆炸事件為鑑，預先防範，面對境內破壞份子或境外敵對勢力恐進行破壞，相關單位也須防患未然。
蘇貞在聽取環保署的報告後指出，從去年8月開始首次主持「國家化學物質管理會報」至今，環保署針對危險化學物質的管理已統整10個部會、共14個機關，採取「盤」（盤點法規、物質、風險場域）、「管」（訂定管理指引）、「查」（高風險場域查檢）、「練」（平時訓練、災時應變）等四面向作為，並已獲致初步成果。
蘇貞昌也提到，環保署於今年2月也首度制定出全國適用的「危險物質異常處置及貯存、應變管理參考指引」，此一共同性管制規範可供各機關及地方政府執法人員依循，此外上月初也首度完成全國共1067處高風險運作貯存的公私場所，以及6大港區內的儲運業、倉庫或貨櫃暫存處所的盤點與查檢，並完成9個系統的資訊整合，建立危險化學物品圖資系統，以利資訊共享與快速掌握熱區危險物質運作數量及貯存量。
針對極端氣候對於危險化學物質存放環境的影響甚鉅，蘇貞昌也提醒，政府應以黎巴嫩貝魯特港口硝酸銨大爆炸事件為鑑，預先進行防範；同時面對境內破壞份子或境外敵對勢力，可能趁機利用危險化學物質進行各式破壞，相關單位亦須防患未然。