「梅花」預計今生成！ 恐將增至中颱 一圖看懂連假天氣
中央氣象局表示，今、明（8日、9日）兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，中部以北及東北部天氣早晚稍涼；僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨；今日新竹至彰化、恆春半島沿海地區及澎湖易有較強陣風，請注意。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新(7日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天（8日）水氣減少，各地大多晴時多雲；午後南部及嘉義、南投有局部陣雨或雷雨。氣溫部分，北部約20至33度，中部22至34度，南部23至35度，東部18至35度。
吳德榮說明，明天（9日）各地大多晴時多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫降雨。中秋(10日)各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫降雨的機率。下週日(11日)各地晴時多雲，北海岸、北部山區轉有局部短暫雨。週五至下週日、白天氣溫約33至35度，夜涼如水，日夜溫差稍大。
另外，最新(8日2時)中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」顯示，今日將發展成第12號颱風「梅花」，並將持續增強至中度以上；向西北往琉球附近、再轉北。以目前預報路徑，「梅花」對台灣威脅不大，但有「不確定性」，應持續觀察。（編輯：陳苾暐）