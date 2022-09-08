遏止爛尾樓！鄭州：30天內確保停工樓盤「全面復工」
由於中國政府監管收緊、多點疫情衝擊等影響，導致中國房地產業資金鏈斷裂，不少正在興建的樓盤紛紛停工，眼看房貸得繼續繳、新屋卻遲遲無法完工入住，讓許多中國的購屋者拒絕再繳納貸款，並引發一連串骨牌效應。為了遏止爛尾樓繼續給民眾、銀行金融乃至政府層面造成的不利影響，河南省鄭州市住房保障和房地產管理局，將在9月8日下午召集開發商，召開「保交樓」吹風會，力求全市停工樓盤能在短時間內全面復工。
綜合《澎湃新聞》等中媒報導，本月6日，一份題為《鄭州市「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」保交樓專項行動實施方案的通知》的文件開始在網路上流傳，並獲房企人士證實，《通知》內容是要求在10月6日前，實現鄭州全市所有停工問題樓盤項目，都能全面持續實質性復工，印發單位則是「鄭州市安置房建設和問題樓盤攻堅化解工作領導小組」。
該《通知》提到，出險房地產企業要切實承擔「自救」的主體責任，多管道籌措資金，努力配合保交樓任務，加快資金回籠進度並歸還挪用資金；至於政府也會全力紓困，加強資金監管，確保項目順利實施和資金使用安全，要求稅務部門對不配合復工的房地產企業進行偷漏稅核查，並追回停工逾期問題樓盤被挪用的原有預售資金。
在這之前，中國多地接連爆發爛尾停貸潮，同時還深陷村鎮銀行風波的鄭州地方政府，率先成立規模達100億元人民幣的房地產紓困基金，成為自7月初爛尾樓斷供風波以來，首個地方性地產紓困基金。