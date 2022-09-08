遭川普執政4年耽誤　歐巴馬夫婦白宮官方肖像揭幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
在藝術家馬克迪（Robert McCurdy）描繪下，美國史上第一位非裔總統歐巴馬身穿深色西裝，與白色背景呈強烈對比，他直視前方，雙手插在口袋裡，半邊臉有陰影。
畫家史普倫（Sharon Sprung）筆下的蜜雪兒一襲水藍色禮服，坐在紅色沙發上。
拜登於2009年到2017年擔任歐巴馬的副手，他在白宮東廳的揭幕儀式上說：「在我認識的人中，沒幾個比歐巴馬更具氣節、更正直、更勇敢。要為擔任美國總統做好準備，沒什麼比待在你身邊8年更好的了。」
歐巴馬則感謝拜登在兩人共同打造的基礎上繼續努力。歐巴馬說：「感謝你的正直，感謝你的勇氣，也許最要感謝的，是你對我們民主和美國人民的忠誠，這個國家比你剛上任時好太多了，為此，我們要深深感激你。」
蜜雪兒懷著對美國民主的敬意，話鋒明顯轉向政治領域，幾乎不加掩飾地批評川普。
她說，「這類傳統相當重要」，白宮的肖像傳統是總統交棒之際的火炬傳承，即使前後任政府互相反對。
蜜雪兒表示，「舉行就職典禮是為了確保權力和平交接」，話中帶刺地重提川普拒絕承認在2020年大選中輸給拜登，阻礙新政府的準備工作，也未邀請歐巴馬夫婦為他們的官方肖像揭幕。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110908