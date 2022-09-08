「梅花」颱風上午8時生成路徑出爐！中秋連假天氣有變數
中央氣象局指出，原位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，已於今（8）日上午8時發展成為輕度颱風，是今年西北太平洋第12號颱風，中文譯名為「梅花」（MUIFA，澳門命名）。預估短期內將朝西北往琉球海域移動，週末移動到琉球附近後慢慢北轉，短期內對台灣陸地暫時沒有影響，不過週六（9/10）中秋節當天晚上，北部及東半部地區雲量偏多且下雨機率提高，北台灣及東部民眾想要賞月得碰點運氣了。
氣象局預報員黃恩鴻指出，梅花颱風上午8時中心位置距離台灣約1400公里，持續朝西北方移動，預期會移動到琉球附近海面後慢慢北轉，雖然路徑有比昨日預估稍微偏西一點，但整體來說直接侵襲台灣機率相對較低。不過短期內梅花颱風還有持續增強的空間，預計到達琉球附近海面時可能發展到中度颱風強度，而下週日、週一（9/11~9/12）將是颱風最接近台灣的時候，直到下週二（9/13）颱風才會慢慢遠離。
黃恩鴻說，週六（9/10）中秋節晚間到下週二，由於梅花颱風間接增強了東北風，使得迎風面的北部及東半部地區雲量增多且降雨機率提高，將轉為有局部短暫陣雨的天氣。至於中南部地區影響不大，大多都是多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。至於後續梅花颱風後續移動路徑是否還有變數？氣象局正密切觀察中。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，目前大氣環境相對複雜，根據各國模擬路徑，梅花颱風大致上會先朝西北在轉北移動，但目前預報結果還很分歧，雖然對台灣威脅不大，卻仍有威脅性，需持續觀察。