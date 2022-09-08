該換iPhone 14？盤點「4族群」該換機：這問題讓人氣瘋

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再來是iPhone X、iPhone XS、iPhone XR系列，原PO坦言這系列「很尷尬」，因為雖然沒有辨識度高的雙眼或三眼鏡頭，拍照鏡頭已不行、也沒有近幾年的新功能和新技術，看起來是該換了，但又好像可以再硬撐一年。對此吸引持該系列手機用戶在底下熱論：「XR想換有口罩解鎖的，又想等Type-C」、「XR確實因為鏡頭，應該是會換」、「XS一直熱當又電池不太行，來換」。
第三則是iPhone 11、iPhone 11 Pro系列，對於這族群原PO似乎頗有微詞，洋洋灑灑列出多項罪狀，包含「無OLED（11非pro）」、「很多新增功能無下放（口罩解鎖、電量%數等）」、「沒有5G網路」、「硬體稍微小跟不上」，他也坦言身邊有頗多人心動想換iPhone 14系列，但又想等Type-C，「主要是這一兩年的一些功能都沒下放到11系列，被當次等公民很不爽。」
最後被點名的是iPhone 12、iPhone 12 PRO系列，原因很簡單，就是「電池續航太爛」。原PO指出：「除了電池問題之外，使用體驗上應該是沒有換機理由。」不過隨即話鋒一轉：「這個最令人詬病的電池問題就見仁見智了。」對此，PTT鄉民們似乎超有感，紛紛留言認同：「我12pro有點想換14。好像還能抵15000左右！12電池續航真的有點糟糕」、「12電池真的爛」、「周圍現在看起來12系列續航真的頗慘XD」、「12真的能換掉，那續航…卡88%健康度，怕」、「我12promax想換14，電池續航真的有夠爛，快氣死了」，看來iPhone12系列用戶也將會掀起大波換機潮。
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