iPhone14剪瀏海網玻璃心碎？果粉破「這盲點」：有啥好吵
蘋果台灣時間今（8）日凌晨舉辦一年一度發表會，討論度爆高的iPhone14系列終於也在發表會上亮相，掀起全球果粉瘋狂論戰。過去iPhone從取消home鍵升級到「瀏海全螢幕」，到這次iPhone14乾脆「剪掉瀏海」，變成整面超大螢幕，並新增動態島功能。這一重大變革亮相立刻掀起兩派聲浪開戰，不少網友可惜直喊：「還我瀏海！」但也有果粉跳出大喊：「有啥好吵？」直指瀏海在使用上根本沒實際影響，留不留存根本不是問題。
iPhone14這次沒有瀏海掀起兩派論戰，在PTT論壇上以「瀏海留存到底影響大不大？」原PO指出：「看到這次大家好像針對動態島都還是滿意， 有些人覺得把缺陷玩成行銷很爛， 一直強調安卓全面屏怎樣怎樣的。」他相當不以為意的說：「老實說，用到現在還真的不知道有沒有全面屏影響差在哪。」直破盲點認為瀏海對於使用上根本沒太大影響，外觀也沒有不好看，硬要說缺點的話可能就是使用面積比較小，大翻白眼：「到底有啥好吵的？」
對此，不少果粉也跳出認同：「我果粉，我不在乎」、「買手機買自己喜歡的就好，不用在那邊整天比來比去」、「現在我反而認為穩定和續行才是比較實際的要素」、「只有卓仔在乎而已」、「你歡喜就好」、「說真的爽就好，真的要看我還不如去用4k螢幕看更爽」。
其實根據今年發布會指出，這次iPhone迎來久違的大改版，其中iPhone 14 Pro兩大創新突破，先告別了祖傳的瀏海螢幕改為「動態島」，並帶來「永遠顯示」功能，同時迎來iPhone史上第一個4800萬像素鏡頭，具備車禍偵測和利用衛星的「SOS 緊急服務」，採用A16仿生晶片。
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