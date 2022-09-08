銀行、壽險攜手推跨界金融服務　首創定存利息轉意外險

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國泰世華銀行總經理李偉正則指出，國泰世華數位用戶數已超過600萬，每月流量更近3000萬人次，因此國泰世華以「一站式金融服務」的策略出發，將網銀App打造為集團的數位服務大門，提供無斷點的金融體驗。這次與國泰人壽合作「利即保」，顛覆客戶習慣的理財與投保方式，申辦1年期定存就能以利息投保意外險，讓定存利息更有感，也是國泰世華網銀App展現跨界服務又一個成功的例子。
國泰集團透過訪談發現，數位原生世代偏好穩健保守的理財方式，雖然有保險意識，卻受限於3大難題「條目複雜、風險遙遠、保費沉重」，而「利即保」依照數位族群的理財行為建構生活保障，首創將定存利息轉換為意外身故及實支實付傷害醫療保障，因創新商業模式，除取得業務試辦許可外，並已將利息轉換成保障權益的機制取得我國發明專利。
這項創新跨界金融服務，讓客戶可彈性選擇「定存金額」及「利息轉換保障比例」，每年定存1.5萬元起就能享有10萬元的一般意外身故保障；定存7萬元可享有一般意外身故20萬元加上實支實付傷害醫療2萬元的保障。更聰明的是，可依日常習慣，設定常用的交通方式，包括開車、騎機車／自行車、行人（遭車輛碰撞）／搭乘大眾運輸，如因該類設定的交通方式發生特定意外事故時，可享有保額150%的保障，而申辦和理賠有任何問題，立即對接真人電話客服，解決各項疑難雜症。
國泰人壽總經理劉上旗強調，數位原生世代是國壽保險數位化的重要客群，這個族群偏好高自主高彈性，去年底上架的「自由配」半年投保2萬件，其中近6成就是20-39歲客戶，如今「利即保」打破保險申購門檻、放大孳息價值，讓數位客群不再受限於資金門檻，可以更實用無負擔的擁有第一張自選保單，呼應國壽「E．P．S」戰略，提升客戶健康及風險保障意識。