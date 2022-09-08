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iPhone 14買不起？專家預測「2舊款」夯翻天　售完即停產

▲蘋果發表會公布iPhone 14新機，3C專家預測13Pro、13Pro Max將成為搶手貨。（圖／取自APPLE官網）
▲蘋果發表會公布iPhone 14新機，3C專家預測13Pro、13Pro Max將成為搶手貨。（圖／取自APPLE官網）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-08 11:02:462022-09-08 11:16:27

蘋果於台灣時間今（8）日凌晨舉辦線上發表會，新推出iPhone 14系列，價格從2萬7900至頂規5萬6400元，若是想回頭購買降價舊機，知名3C Youtuber Tim哥預測iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max將成為搶手貨。

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▲蘋果發表會,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max。（圖／官方提供）
▲蘋果發表會,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max。（圖／官方提供）
根據官網售價，iPhone 14為27900元起、iPhone 14 Plus為31900元起，另iPhone 14 Pro則為34900元起，iPhone 14 Pro Max 為38900元起，對比去年iPhone 13系列，都調漲了2000元。 導致有許多消費者望之怯步，轉而考慮舊款iPhone 13系列。

▲iPhone 13 Pro 松嶺青。（圖/記者周淑萍攝）
▲iPhone 13 Pro 與iPhone 14、14 Plus使用同款A15晶片。（圖/記者周淑萍攝）
對此，Tim哥則預測，13Pro、13Pro Max將成為搶手夯貨，主要因為跟iPhone 14、14 Plus使用相同的A15晶片，但同時又有搭載三顆鏡頭，並且在iPhone 14系列推出後，預計各大通路都會調降出售。

要特別注意的是，蘋果官方僅持續販售iPhone 13、iPhone 13 mini，從發布會推出新系列後，舊款13Pro、13Pro Max都已下架停售，目前僅剩電信通路存有現貨，預計將會造成一波搶購潮，想要入手的民眾可能需要加緊腳步。

雖然iPhone 14、14 Plus與13Pro、13Pro max都使用A15晶片，但新機還是多了自動對焦、續航力，車禍偵測功能，並且在低光源的環境下（夜拍），與前代仍有明顯的差異，建議還是根據消費者實際使用需求來做選擇。

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