iPhone 14買不起？專家預測「2舊款」夯翻天 售完即停產
蘋果於台灣時間今（8）日凌晨舉辦線上發表會，新推出iPhone 14系列，價格從2萬7900至頂規5萬6400元，若是想回頭購買降價舊機，知名3C Youtuber Tim哥預測iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max將成為搶手貨。
根據官網售價，iPhone 14為27900元起、iPhone 14 Plus為31900元起，另iPhone 14 Pro則為34900元起，iPhone 14 Pro Max 為38900元起，對比去年iPhone 13系列，都調漲了2000元。 導致有許多消費者望之怯步，轉而考慮舊款iPhone 13系列。
對此，Tim哥則預測，13Pro、13Pro Max將成為搶手夯貨，主要因為跟iPhone 14、14 Plus使用相同的A15晶片，但同時又有搭載三顆鏡頭，並且在iPhone 14系列推出後，預計各大通路都會調降出售。
要特別注意的是，蘋果官方僅持續販售iPhone 13、iPhone 13 mini，從發布會推出新系列後，舊款13Pro、13Pro Max都已下架停售，目前僅剩電信通路存有現貨，預計將會造成一波搶購潮，想要入手的民眾可能需要加緊腳步。
雖然iPhone 14、14 Plus與13Pro、13Pro max都使用A15晶片，但新機還是多了自動對焦、續航力，車禍偵測功能，並且在低光源的環境下（夜拍），與前代仍有明顯的差異，建議還是根據消費者實際使用需求來做選擇。
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