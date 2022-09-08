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政院拍板　基本工資明年調升月薪26400元、時薪176元

▲行政院今日召開記者會宣布，基本工資月薪調升至2萬6400元，時薪則由168元調升至176元，從明年元旦起上路（圖／記者陳威叡攝，2022.09.08）
▲行政院今日召開記者會宣布，基本工資月薪調升至2萬6400元，時薪則由168元調升至176元，從明年元旦起上路（圖／記者陳威叡攝，2022.09.08）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-08 11:20:312022-09-08 11:27:06

行政院今（8）日核定勞動部所提調整基本工資案，拍板基本工資月薪由2萬5250元調升至2萬6400元，調幅高達4.56%，預估將有175萬名勞工受惠；時薪則由168元調升至176元，調幅為4.8%，將有57萬名勞工受惠，同時是總統蔡英文上任來第7度調升，月薪總調幅達31.9%，時薪達46.7%；勞動部也強調，基本工資3萬元是努力的方向，仍會繼續努力。

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勞動部日前召開基本工資審議委員會，決議從明年起調整基本工資，月薪調升至2萬6400元，時薪則由168元調升至176元，全案今日交由行政院核定通過，將從明年元旦生效，也是總統蔡英文上任來第7度調薪。

根據勞動部統計本次基本工資調升，月薪與時薪分別預估有175萬名與57萬名勞工受惠；勞動部說明，歷來勞資對於基本工資的調整看法，本有各自立場，最終決定的調整幅度，不可能每一個人都滿意，但基本工資審議委員會的功能，就是積極整合各方意見，努力取得勞資雙方尚可接受的調整金額。

勞動部強調，今年民生物價上漲，對於民生必需品消費支出占比高的基層勞工來說，感受到極大的壓力。基本工資的目的，是為了保障基層勞工的生活，必需維持住基本生活的實質購買力，而這3年來雖面臨疫情，但是在國人的共同努力下，我國經濟呈現穩健成長，縱使未來經濟仍面臨諸多不確定性因素，但資方體認勞工是企業重要的資產，也願意將經濟成長的果實與勞工分享，勞資間「有分享，也有體諒」，政府非常感謝。

勞動部表示，本次基本工資調升，不僅是照顧基層勞工，保障實質購買力的重要方案，也是經濟成長的果實由勞資共享、共榮、共好的具體實踐，基本工資3萬元是政府努力的方向，在理想未達成前，政府仍會繼續努力。

此外勞動部指出，後續將與經濟部儘快邀請工商團體一同討論基本工資配套措施，對受疫情衝擊尚未恢復的內需產業，予以有效協助，並請相關部會密切監視國內物價變化，適時採取穩定物價措施。

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