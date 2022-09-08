法國研究：人工甜味劑可能與較高心臟病風險有關

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為了評估甜味劑引發的心臟病風險，法國國家衛生研究院（INSERM）研究人員分析法國超過10萬名成人的數據，這些人自行通報2009到2021年間的飲食、生活習慣和醫療史，作為「營養網-健康」（NutriNet-Sante）研究一環。
37%的研究對象攝取人工甜味劑，平均每天攝入42毫克，相當於一包甜味劑或約1/3罐無糖汽水。
研究人員在9年追蹤期間記錄到1502起心臟問題，包括心臟病發作和心絞痛等。
這項發表在「英國醫學期刊」（BMJ）的研究表明，在10萬名研究對象中，有346名攝取高劑量甜味劑的人患有心臟病，而不攝取甜味劑又患有心臟病者則有314人。
法國國家衛生研究院負責協調這項研究的杜維爾（Mathilde Touvier）說：「這些結果與世界衛生組織（WHO）今年公布的最新報告一致，不支持使用甜味劑作為糖的安全替代品。」
世衛4月的報告提到：「非糖甜味劑在長期減重或維持體重方面是否有效，或是否與其他長期健康效果有關，沒有明確共識」。
利用「營養網」數據進行的另一項研究今年稍早公布結果，發現癌症和阿斯巴甜、醋磺內酯鉀和三氯蔗糖等甜味劑之間有關聯。
不過，這類觀察性研究日益受到外界批評，因為這些研究無法確定所發現的差異原因，而這些差異有可能來自其他源頭。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110908