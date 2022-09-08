特企／這些工作易單身！知名交友軟體揭密隱性職災

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第10名：銷售/服務業
銷售服務業人員整天與客人打交道，當中又以女性從事服務業者比例較高，整天周旋於客人間、休假時間輪班制較難配合等都是容易讓她們單身的原因。
第9名：工人/製造業
上班時間長又耗體力的辛苦工作，一年四季加班是家常便飯，好不容易下班到家後真的也沒有多餘精力和體能可以談戀愛啦！
第8名：大學生
大家都以為學生時期來一段懵懂的戀愛是人之常情，殊不知有更多的學生在校園中找不到適合的對象，更別說還有課業上的壓力了。
第7名：牙醫/醫療業
儘管身邊圍繞著眾多女性護理師，但認識新朋友的場合常常都是診間的醫療椅上，看著新朋友在面前張大嘴巴的樣子，真的太令人害羞了。
第6名：空姐/航空業
空姐因為長期的遠程飛行、工時長加上業內男性占比較少，所以意外的很難認識新對象，談戀愛、約會的時間更是難上加難。
第5名：業務員/保險業
業務員工作場所與上下班時間較不固定，即使下班時刻客人一通電話也要隨到，加上出差性質高也是不容易找到對象的職業。
第4名：老師、教授/教育業
老師的生活圈其實相對保守封閉，工作場所裡整天面對學生們，除非透過親友同事們介紹，不然真的很難認識到新對象。
第3名：廚師/餐飲業
餐飲業的工時長、待班時間將一天時間切的瑣碎，加上工作場所是在封閉的廚房裡，廚師們真的很難有機會拓展交友圈。
第2名：工程師/科學技術類
辛苦賣肝的工程師們職場環境男女性別比例懸殊，需要長時的輪班工作制度，下班後只剩倒頭睡覺的份了。
第1名：表演工作者/藝術娛樂業
巨星總是孤獨的，雖然身處光鮮亮麗的職場環境，但工時長、變動性高加上周遭都是同事鮮有機會可以認識到新朋友，談戀愛的機會真的是難上加難。
上榜的10大職業各有辛苦之處，但共同點不外乎是：工時長、職場環境性別比例懸殊、相對封閉的職場環境等。使用交友軟體不但能打破時間與距離限制外，更能快速的拓展交友圈。以探探為例，做為全台用戶數最高的交友軟體，一天最高可達200萬在線通話，並具有直播互動、防隱私偷拍等身受年輕人喜愛功能，多樣的身份標籤功能能有效且快速地幫助匹對合適對象，是相當適合現代生活緊湊的人們拓展生活圈、解決單身問題的利器。