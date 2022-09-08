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特企／這些工作易單身！知名交友軟體揭密隱性職災

▲探探裡的用戶照片都需通過真實頭像認證，系統使用人像交叉辨識系統與人工篩選，每一位用戶都是通過認證的真人。（圖／品牌提供）
▲探探裡的用戶照片都需通過真實頭像認證，系統使用人像交叉辨識系統與人工篩選，每一位用戶都是通過認證的真人。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-08 12:12:22

現代人生活、工作忙碌，加上近年疫情嚴峻，各行各業中在職場上的變動加劇，難免就有些職業必須配合加班、調整工時等而影響到可以約會、認識新朋友的時間，2022下半年開始，全台最大交友軟體「探探」搶先發表「10大最容易單身職業排行」，快來看看你上榜了嗎？

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根據資料顯示，探探在台用數已突破400萬用戶，而本次調查男女性別填寫比例為2:1，前10名排列如下：

第10名：銷售/服務業

銷售服務業人員整天與客人打交道，當中又以女性從事服務業者比例較高，整天周旋於客人間、休假時間輪班制較難配合等都是容易讓她們單身的原因。

第9名：工人/製造業

上班時間長又耗體力的辛苦工作，一年四季加班是家常便飯，好不容易下班到家後真的也沒有多餘精力和體能可以談戀愛啦！

第8名：大學生

大家都以為學生時期來一段懵懂的戀愛是人之常情，殊不知有更多的學生在校園中找不到適合的對象，更別說還有課業上的壓力了。

第7名：牙醫/醫療業

儘管身邊圍繞著眾多女性護理師，但認識新朋友的場合常常都是診間的醫療椅上，看著新朋友在面前張大嘴巴的樣子，真的太令人害羞了。

第6名：空姐/航空業

空姐因為長期的遠程飛行、工時長加上業內男性占比較少，所以意外的很難認識新對象，談戀愛、約會的時間更是難上加難。

第5名：業務員/保險業

業務員工作場所與上下班時間較不固定，即使下班時刻客人一通電話也要隨到，加上出差性質高也是不容易找到對象的職業。

第4名：老師、教授/教育業

老師的生活圈其實相對保守封閉，工作場所裡整天面對學生們，除非透過親友同事們介紹，不然真的很難認識到新對象。

第3名：廚師/餐飲業

餐飲業的工時長、待班時間將一天時間切的瑣碎，加上工作場所是在封閉的廚房裡，廚師們真的很難有機會拓展交友圈。

第2名：工程師/科學技術類

辛苦賣肝的工程師們職場環境男女性別比例懸殊，需要長時的輪班工作制度，下班後只剩倒頭睡覺的份了。

第1名：表演工作者/藝術娛樂業

巨星總是孤獨的，雖然身處光鮮亮麗的職場環境，但工時長、變動性高加上周遭都是同事鮮有機會可以認識到新朋友，談戀愛的機會真的是難上加難。

上榜的10大職業各有辛苦之處，但共同點不外乎是：工時長、職場環境性別比例懸殊、相對封閉的職場環境等。使用交友軟體不但能打破時間與距離限制外，更能快速的拓展交友圈。以探探為例，做為全台用戶數最高的交友軟體，一天最高可達200萬在線通話，並具有直播互動、防隱私偷拍等身受年輕人喜愛功能，多樣的身份標籤功能能有效且快速地幫助匹對合適對象，是相當適合現代生活緊湊的人們拓展生活圈、解決單身問題的利器。

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