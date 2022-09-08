AirPods Pro 2值得買？兩代差異秒懂：「這兩點」贏了

蘋果台灣時間今（8）日凌晨舉辦一年一度發表會，除了討論度爆高的iPhone14系列終於在發表會上亮相，Apple Watch Series 8的亮相以及AirPods Pro產品線更新也同樣掀起全球果粉瘋狂討論。其中，2022年最新AirPods Pro 2和2020年發布的AirPods Pro有什麼不一樣？果粉們最在乎的「降噪」等問題是否在這一代獲得改善，《NOWnews今日新聞》整理出兩代差異，讓你一次搞懂、買的時候更方便。
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今年AirPods Pro 2相較上一代輕了0.1克，跟上一代同樣具備耳機柄設計、MagSafe充電盒。這次AirPods Pro 2搭載晶片有升級，從原先的H1耳機晶片到H2晶片，意思就是針對果粉們最在乎的「降噪」問題，AirPods Pro 2可以處理多一倍的噪音內容，同時也增加「自適應通透」的主動降噪模式，可自動在通透模式下將噪音消除，另外也加入支援空間音訊，以及個人化空間音訊聽感設定。
另外感測器部分，相較於上一代雙光學感測器，這回AirPods Pro 2升級為皮膚感測器，並內含動作偵測加速度計、語音偵測加速度計，再加上觸控模式，這次只要上下滑動耳機就可輕易調節音量。
最後電池續航能力也是果粉們關心的問題，對此AirPods Pro 2耳機從原本充電一次只能聽4.5小時，到現在最長能聽6小時，啟用空間音訊和頭部追蹤功能時，最長還可達5.5小時（比上一代多增加0.5小時），通話時間則足足延長一小時，可達4.5小時。充電盒部分聆聽時間延長6小時，達到30小時；通話時間達24小時。