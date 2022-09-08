名家論壇》鈕則勳／阿中千萬不要逆人設

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況且，刻意想讓年輕人覺得自己年輕又有趣的操作，若被認為譁眾取寵，就一定有過猶不及的風險，反而會增加負面聲量，畢竟再三強鼎立的過程中，要取勝，除了創造能攻堅得分的議題與競選操作外，不因戰術失誤而失分更是重要的原則，不然以極小的票數敗北的可能性都會增加。其實陳時中順著人設去發展策略與行銷操作，都會有揮灑的空間，如他最鮮明的印記就是防疫指揮官，雖然在今年因為本土疫情拉高而毀譽參半，但他卻仍可以用這「譽」的部分來強化宣傳，至少有鞏固基本盤的效果。
近一步他也能藉「沒有功勞、也有苦勞」的柔性訴求來向中間選民喊話與拓票，畢竟前兩年的疫情堪稱穩定，他甚至有「防疫大神」的封號，雖然最後有些「落漆」、甚至被質疑「落跑」，但基本的人設仍能支撐他朝「專業、穩定、抗壓、臨危不亂」等指揮官應具有的特質來發展，應仍有利基。他當然可以專業來質疑柯文哲市府的政策，並提出更好的解決方案，他也可宣稱持續柯市府好的政策來尋求穩定，而非一上任就全盤推翻，來呼應想求安定的市民需求 ; 他更可以宣稱他比柯文哲、蔣萬安及黃珊珊更具「抗壓能力」，不只是年歲的歷練讓他具有沈穩特質，也不會像柯Ｐ般的動不動就將好惡擺在臉上與論述中。他甚至更能訴求三個候選人中只有他能因應可能遭逢的城市危機與挑戰，畢竟他有防疫危機處理的經驗。
反此種種，都能強化落實阿中的人設，朝開拓選票的路徑發展，同時制約蔣萬安及黃珊珊，根本不用「捨近求遠」逆著人設去做其他刻意的操作，不然一個負面新聞出來，除了會被質疑「人設崩壞」外，也會打亂既定選舉進程，又得疲於因應外界的質疑與批評，這些負面素材還可能變為敵對陣營日後攻擊的彈藥，正可為「一子錯、全盤皆囉嗦」 ; 但或許在「人設風暴」後，阿中或許能更看清一件事情，就是「防範於未然」的議題管理真的非常重要，亦即競選團隊的建議，他若判斷可能引發負面質疑或批評，應該斷然說不或調整，而不是一味被牽著鼻子走。畢竟，這個課題是他在指揮官任內一直缺乏的，才會被坊間指稱防疫過程「缺什麼、才買什麼」，導致「超前部署」神話破功，阿中若要勝選，若跨不過這個坎，還真難呢！
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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