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名家論壇》鈕則勳／阿中千萬不要逆人設

▲陳時中陣營啟動一些和年輕人搏感情的操作，卻引來一連串爭議和負評。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲陳時中陣營啟動一些和年輕人搏感情的操作，卻引來一連串爭議和負評。（圖／翻攝自陳時中臉書）

文／鈕則勳

2022-09-08 11:40:48

日前，自由時報民調顯示，陳時中雖然以30.13%的支持度領先蔣萬安的22.92%與黃珊珊的20.52%，但從年輕族群的支持度來看，陳時中卻不及黃及蔣。或許是早知道自己的年輕族群支持度落後，所以阿中陣營早早就啟動了一些和年輕人搏感情的操作，如去酒吧和年輕人互動學調酒、穿粉紅色西裝製作人形立牌、宣傳免治馬桶公廁政見與網紅合拍影片，都凸顯了訴求年輕選票的意圖。但是相關操作引發負評，不只是網友認為「穿粉色西裝擺出可愛動作，『鋼鐵部長形象全毀』」外，特別是宣傳公廁裝免治馬桶「隔間探頭」的畫面更被罵爆，許多網友直覺「不舒服」、「人設崩壞、繼續掉票」、「以為偷看視角的照片是有人惡搞的」、「行銷團隊是敵陣營派來的吧」，外界更炮轟「性騷當有趣」，負評如潮形成大聲量話題，也迫使陳時中道歉並指出，沒有要騷擾的意思，讓身體更清潔是市民的權利。

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很明顯的，陳時中造型百變當然是想彌補弱勢、訴求年輕與婦女選票，但形象與原本防疫指揮官或政務官的感覺差太多，無怪乎外界批評他「人設崩壞」。細部分析，確實也如此，特別是防疫指揮官的角色原來給他帶來的形象是專業、有經驗、行政能力強、足以應付危機、臨危不亂、溝通協調能力與抗壓力強 ; 他放著這些完全足以區隔蔣萬安與黃珊珊的優勢，不透過創意活動與政見行銷去強化，反而逆著人設搞些幾乎無法強化以上優勢特質的無效操作，無法拓票也就罷了，在離選舉不到三個月的當下，甚至還會頻頻流失票源，更讓蔣、黃能以逸待勞，順勢吸收從阿中陣營流失出來的選票，得不償失。

況且，刻意想讓年輕人覺得自己年輕又有趣的操作，若被認為譁眾取寵，就一定有過猶不及的風險，反而會增加負面聲量，畢竟再三強鼎立的過程中，要取勝，除了創造能攻堅得分的議題與競選操作外，不因戰術失誤而失分更是重要的原則，不然以極小的票數敗北的可能性都會增加。其實陳時中順著人設去發展策略與行銷操作，都會有揮灑的空間，如他最鮮明的印記就是防疫指揮官，雖然在今年因為本土疫情拉高而毀譽參半，但他卻仍可以用這「譽」的部分來強化宣傳，至少有鞏固基本盤的效果。

近一步他也能藉「沒有功勞、也有苦勞」的柔性訴求來向中間選民喊話與拓票，畢竟前兩年的疫情堪稱穩定，他甚至有「防疫大神」的封號，雖然最後有些「落漆」、甚至被質疑「落跑」，但基本的人設仍能支撐他朝「專業、穩定、抗壓、臨危不亂」等指揮官應具有的特質來發展，應仍有利基。他當然可以專業來質疑柯文哲市府的政策，並提出更好的解決方案，他也可宣稱持續柯市府好的政策來尋求穩定，而非一上任就全盤推翻，來呼應想求安定的市民需求 ; 他更可以宣稱他比柯文哲、蔣萬安及黃珊珊更具「抗壓能力」，不只是年歲的歷練讓他具有沈穩特質，也不會像柯Ｐ般的動不動就將好惡擺在臉上與論述中。他甚至更能訴求三個候選人中只有他能因應可能遭逢的城市危機與挑戰，畢竟他有防疫危機處理的經驗。

反此種種，都能強化落實阿中的人設，朝開拓選票的路徑發展，同時制約蔣萬安及黃珊珊，根本不用「捨近求遠」逆著人設去做其他刻意的操作，不然一個負面新聞出來，除了會被質疑「人設崩壞」外，也會打亂既定選舉進程，又得疲於因應外界的質疑與批評，這些負面素材還可能變為敵對陣營日後攻擊的彈藥，正可為「一子錯、全盤皆囉嗦」 ; 但或許在「人設風暴」後，阿中或許能更看清一件事情，就是「防範於未然」的議題管理真的非常重要，亦即競選團隊的建議，他若判斷可能引發負面質疑或批評，應該斷然說不或調整，而不是一味被牽著鼻子走。畢竟，這個課題是他在指揮官任內一直缺乏的，才會被坊間指稱防疫過程「缺什麼、才買什麼」，導致「超前部署」神話破功，阿中若要勝選，若跨不過這個坎，還真難呢！


●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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