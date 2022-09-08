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iPhone 13 Pro下架去哪買？庫存機跳水「狠砍5410元」

▲蘋果發表會推出iPhone 14新機，蘋果官網隨即下架iPhone 13 Pro以上機型，預估成為近期最搶手的熱門舊機。（圖／NOWnews資料照片）
▲蘋果發表會推出iPhone 14新機，蘋果官網隨即下架iPhone 13 Pro以上機型，預估成為近期最搶手的熱門舊機。（圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-08 12:57:492022-09-08 13:05:20

美國蘋果公司（Apple Inc.）今凌晨發表最新iPhone 14全系列，蘋果官網在發表前便關閉購買，在會後除了上架新機資訊，連帶也更新舊機價格，一如預期，iPhone 14系列登場後，前代iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，以及舊機型iPhone 12 mini及iPhone 11皆全數從蘋果官網下架，讓想撿便宜的民眾撲空，紛紛急問iPhone 13舊機降多少、下架後還能去哪買。

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根據市調機構公布今年7月全台手機銷售量佔比來看，在iPhone 14新機發表前，蘋果以iPhone 13 128GB、iPhone 13 Pro 128GB、iPhone 13 Pro Max 256GB三種規格最受歡迎，囊括7月全台手機銷售量佔比直逼3成，讓品牌穩坐市佔冠軍寶座。3C達人Tim哥也提到，由於iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max和新機iPhone 14同樣使用A15仿生晶片，且都搭載3鏡頭，預估成為最搶手的舊機夯貨，不難想像多少精打細算的民眾是在等舊機降價後入手。

▲iPhone 14、iPhone 14 Plus新機規格。（圖／NOWnews整理）
▲由於iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max和新機iPhone 14同樣使用A15晶片，並具備3鏡頭，降價後成為熱門舊機。（圖／NOWnews整理）
在蘋果官網下架iPhone舊機型後，對消費者來說，除了少了一個購買管道，也代表該機型將停止生產，想買的民眾只能透過第三方零售商店，像是燦坤、STUDIO A、各大電商平台，或是向通訊行、電信業者購買還沒賣完的庫存舊貨。隨著官網將舊機降價或下架，通路一般也會跟著降價求售。

以通訊行兩大指標傑昇通信與地標網通來看，兩大通訊行稍早已跟著變價。傑昇通信向《NOWnews》透露，受到零組件價格和美元上漲影響，蘋果iPhone 14新機價格確實比iPhone 13上市時還高，而目前蘋果官網已下架的iPhone 13 Pro及Pro Max，在通訊行價格調降近2成，如果是以價格為換機考量的消費者，業者坦言：「現在換iPhone 13 Pro以上機型正是時候。」

▲通訊行同步蘋果官網調整價格，目前門市價以iPhone 13 Pro Max 256GB降幅最高。（圖／記者黃韻文整理）
▲通訊行同步蘋果官網調整價格，目前門市價以iPhone 13 Pro Max 256GB降幅最高。（圖／記者黃韻文整理）
傑昇通信提到，官網下架的iPhone 13 Pro以上機型，目前在通訊行價差達4110元以上，其中降價幅度最高的是iPhone 13 Pro Max 256GB，去年上市售價4萬400元，門市空機價現已降至3萬4990元，相當於跳水狠砍5410元。至於蘋果官網小漲千元的iPhone SE 2022，以128GB規格最受歡迎，台灣售價漲至1萬6500元，目前傑昇通信並未跟進調漲，仍維持原先空機價1萬2490元，地標網通則調漲至1萬4500元。

電商平台目前陸續盤點舊機庫存中，預計最新優惠於今日陸續出爐。樂天市場率先公布，舊機型如iPhone 13、iPhone 12系列仍有少量現貨，除配合蘋果官網調降售價，站上再加碼3優惠，入手iPhone最高回饋3300元、9月12日前搭配購物節領券最高省1000元，樂天市場神腦生活每日凌晨0時至6時滿萬元折1000元。
 

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