特企／2022台北城市博覽會倒數一週！互動打卡快來體驗

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想體驗電影《關鍵報告》裡湯姆克魯斯眼前的高科技電腦屏幕效果，歡迎來到「智慧城市」展區的「數據共創未來台北」！走進展間前，觀眾只需先用手機掃描QR Code，並回答幾個問題如：你期待居家是被綠地圍繞或全自動化？你喜歡搭乘大眾運輸或客製化的個人車輛？回答後，這些答案數據將化為光點，從觀眾腳底下的台北地圖延伸放射融入未來城市當中，透過大數據調查，配合光彩炫目的動畫，呈現集合眾人期許而成的未來城市樣貌。民眾可在巨型螢幕前，讓身影融入在城市光點中，留下充滿科技感的獨特寫真。
到《台北地圖》找找寶可夢阿伯跟其他有趣的台北角色
在「打開台北」展區中有一個獨立的隔間，裡頭放置了由英國插畫家Tom Parker耗時一年取材、一筆一畫完成的《台北地圖》，這張比人還高的精美地圖，囊括了台北101、大稻埕歷史街區、動物園等景點，最近在FB一炮而紅，因為不少民眾在當中發現了寶可夢阿伯跟各種有趣的大小人物，歡迎大家前來展場內找找看!
閃躲碳排放陷阱－台北淨步生活跑步機
在「永續發展」區當中以木製工業風呈現的小型跑步機，特別打造的「台北淨步生活」遊戲體驗區；為了幫助台北達成2050淨零碳排放目標，挑戰者必須用腳控制遊戲畫面選項，在不斷前進實踐環保減碳行動的同時，還要避開導致碳排增加的陷阱，也因為遊戲難度高，讓現場民眾、小朋友驚叫，歡迎大家前來挑戰。
滴水小實驗－會呼吸的海綿城市
每次暴雨過後，你曾注意過柏油路面是如何吸水的嗎？「永續發展」展區當中放置了數個柏油路的垂直切面以及城市排水立體模型，民眾可以動手將雨水倒在模型上，透過有趣實驗，見證這座城市神奇的吸水能力，原來台北透過活用滯洪與保水貯留設施，每當吸水一公分，就能多容納1,000座奧運游泳池的水量。來到此區，別忘了親自動手做實驗，看看整座城市是如何擁有像自然土地般的吸水能力，讓台北自然調節保水、與水共存。
室內拍照點搶先看－「田園城市花園」、「零碳台北3D壁貼」
為了推廣市民農園、共同耕作的概念，在「永續發展」區設有一座「田園城市」植栽牆，整面以真實香草植物盆栽打造，充滿綠意、生機蓬勃的造景，成為展場內熱門取景點。在此區掃 QR Code 即可進入田園銀行網路平台，尋找種植基地、索取肥料等創造都市花園的實用資訊，而靠近整座植栽牆，則可聞到食用香草的迷人香氣，往右轉還能發現有趣的零碳台北3D壁貼，也成為熱愛環境的大小朋友搶拍點。
打怪兼還債！夜市遊戲好紓壓－「城市聰明經濟學」
來到「創新創業」區的「城市聰明經濟學」區塊，彷彿來到歡樂的夜市，這裡以市場提籃佈置了像夜市丟球遊戲般的挑戰關卡，牆上四處逃竄的小怪，象徵著拖垮城市的債務怪獸，民眾可在球池拿起透明的泡泡球，瞄準投擲以消滅可惡的債務怪獸，隨著關卡進行，還能進一步體驗還債後，招商引資的城市商機。
2022 台北城市博覽會展期為即日起至9月11日，除了這五大隱藏打卡點外，在入口處的多層疊影沉浸式體驗劇場、台北與水互動光雕牆、投影互動沙盤模型等充滿新意巧思的互動式觀展體驗，每日更有精彩豐富的舞台活動、周邊展演活動及戶外市集，透過多元化的展區體驗，展現由台北市民共創的未來！
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