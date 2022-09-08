AirPods Pro2被發現「這改革」太神！網喊：不忍了直接換
蘋果在今（8）日凌晨舉辦發表會，除了討論度爆高的iPhone14系列終於在發表會上亮相以外，Apple Watch Series 8的亮相以及AirPods Pro產品線更新也同樣掀起全球果粉瘋狂討論。其中AirPods Pro2相較上一代做出不少變革，包含降噪模式、續航能力等都有大突破，其中就有眼尖果粉發現AirPods Pro2至今還沒有人提過的超神功能，也就是耳機附的MagSafe充電盒「可以用Apple Watch充電器充電」，讓果粉爽快歡呼「久等了！」未來在實際操作上具有更大的便利性，可能引發新一波搶購潮！
今有網友在PTT論壇發文表示：「看了很多懶人包，好像沒看到有人提到此功能， 以往支援MagSafe 的裝置，都沒能支援Apple Watch 充電器充電。」但在蘋果官網上，AirPods Pro2介紹就寫著：「MagSafe充電盒可使用Apple Watch充電器或MagSafe器充電。」讓原PO相當興奮，「手上第一代 AirPods Pro也已用了兩年半，很早就想換了！！而支援Apple Watch充電器，又能活用多合一的充電器，讚！！」
對此許多網友看了也大讚，不過還是有想購入的用戶提出疑問：「有MagSafe的情況下，不會特別想用手錶的充。不過比較好奇手錶的充電器充多久，有待實測。」對此原PO也貼心提出自己的見解，「小弟以前有Apple Watch 所以買了二合一充電盤有包含Watch 的，但已經換成Garmin 手錶，所以那位置閒置了好長一段時間， 未來換AirPods Pro 2 就可以活用那Watch 的充電位子，Qi的充電空間可以拿給手機， 或是其他裝置充電。」
事實上，AirPods Pro2電池續航能力也相較前一代更升級，耳機從原本充電一次只能聽4.5小時，到現在最長能聽6小時，啟用空間音訊和頭部追蹤功能時，最常還可達5.5小時（比上一代多增加0.5小時），通話時間則足足延長一小時，可達4.5小時。充電盒部分則聆聽時間延長6小時，達到30小時；通話時間達24小時。蘋果官方公布售價為7490元，不過台灣開賣日未定。
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