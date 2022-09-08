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等了4年！《獵人》終於下船了　冨樫義博親曬「7字喜訊」

▲《獵人》作者冨樫義博，昨（7）日宣布「單行本作業完成」，有望終止長達4年的休刊紀錄，順利恢復連載。（圖／《獵人》官方推特@hunter_anime）
▲《獵人》作者冨樫義博，昨（7）日宣布「單行本作業完成」，有望終止長達4年的休刊紀錄，順利恢復連載。（圖／《獵人》官方推特@hunter_anime）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-08 12:51:04

日本人氣動漫《Hunter x Hunter》（台譯：獵人）即便休刊至今快邁入第4年，但作者冨樫義博仍天天準時和大家分享稿子進度，讓全球粉絲十分期待。如今，冨樫老師竟親曝重大喜訊：「單行本作業完成」，意味著距離第37卷出版的日子不遠了。

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冨樫義博7日在個人推特@Un4v5s8bgsVk9Xp發文宣布「單行本作業完了」並列出其他要微調的任務等等。貼文也獲得許多粉絲狂刷洗版祝賀，但也有人抱持著「不期不待」的心情，只希望冨樫老師能好好保重身體，盡快把結局畫完。

據悉，目前《獵人》的單行本集數停在第36卷，出版時間為2018年10月9日，距離現在將邁入第4年。有趣的是，在還沒休刊前，漫畫主角之一酷拉皮卡，在劇情中仍卡在船上，所以才會被影迷嘲諷「遲遲等不到下船的日子！」如今隨著作者親曝喜訊，再加上過去草稿曾出現酷拉皮卡，這讓大家興奮不已。

另外，外界最關心的身體狀況，冨樫義博過去就透露，不僅腰痛問題長達2年，更嚴重影響到生活和工作，就連右手在前陣子都出現無力的狀況，自從8月12日表示腰痛沒有改善，並且花了很多時間復健治療後，冨樫老師就再也沒有提到相關消息。（編輯：詹鎰睿）

▲冨樫義博終於畫出酷拉皮卡。（圖／@Un4v5s8bgsVk9Xp推特）
▲冨樫義博之前曾畫出酷拉皮卡，一度讓大家陷入瘋狂，距離下船的日子不遠了。（圖／@Un4v5s8bgsVk9Xp推特）

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