Apple watch新款3支怎麼選？專家揭亮點：果粉最愛「它」
蘋果發表會除了公布iPhone 14的全新系列外，更同步推出了Apple Watch Series 8、Apple watch Ultra、Apple Watch SE這3款最新Apple Watch ，其中高規格的Ultra引發眾人關注，除了搭載健康功能外更升級極限運動配備，讓果粉眼睛一亮。但3C YouTuber Tim哥也直言，雖然Ultra的表面、外觀、續航、耐用性對沒有極限運動習慣的民眾一樣有用，但最終考量到價格、實用性，APPLE WATCH SE 第二代7900元的實惠價格，恐怕成為「意料之外的黑馬」，預料將榮登蘋果這3款新Apple Watch中的熱銷冠軍。
Apple本次推出健康功能更升級的Apple Watch Series 8（12900元起）、適合極限運動的Apple watch Ultra（25900元起）、價格實惠的Apple Watch SE（7900元起）。高規格的Ultra會不會不適合一般人使用？Tim哥認為，Ultra手錶亮度與iPhone 14 PRO MAX同樣達2000尼特，在陽光下不僅不會有看不到的問題，且續航高達60小時，再加上49公釐鈦金屬錶殼與平整藍寶石水晶玻璃錶面，提升了耐用、耐磨性，加上內建3個麥克風，都是能夠吸引一般消費者的亮點。另外，Ultra的回溯功能、86分貝警笛、雙頻 GPS、尋路者可將手錶面變成紅色提升黑暗中可視性、新體溫感測功能等，防水再升級等，當然會更加吸引喜歡極限運動的使用者。
而Apple Watch S8本次重點功能則加入體溫感測、車禍偵測，讓健康安全更加全面；至於Apple Watch SE雖然缺少了IP6X 等級防塵認證、血氧濃度、心電圖、快速充電，但同樣有新功能車禍偵測，且僅需要7900元的實惠價格，榮登Tim哥心中的黑馬，預測成為本次果粉心目中的最愛。
若是苦惱不知道該如何挑選，3C達人廖阿輝則推薦，沒有極限運動需求的一般民眾，可選擇健康功能齊全的Apple Watch S8；長輩、小朋友可選擇CP值較高的Apple Watch SE，但他也坦言，手錶的選擇還有包括外型偏好、使用習慣、生活習慣，並非是一般傳統3C產品，建議用戶還是依照自己的預算跟需求去做選擇。
使用Apple Watch S4的民眾張先生說，這次3款Apple Watch都讓人驚艷，尤其新功能車禍偵測感覺對安全保障提升很多，不過Ultra真的太貴了，實際上使用到的功能沒有這麼多，最近正好有想換手錶，可能會從Apple Watch S8或SE去選擇購買。
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