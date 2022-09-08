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反骨女神突PO「神秘角度」3萬人興奮了！網：照片有味道

▲「反骨女神」艾瑞絲PO出「神秘角度照」，大秀「腳底」，讓3萬名網友超興奮。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）
▲「反骨女神」艾瑞絲PO出「神秘角度照」，大秀「腳底」，讓3萬名網友超興奮。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-08 13:11:142022-09-08 13:11:44

YouTuber艾瑞絲（盧昕妤）是「反骨男孩」成員之一，擁有精緻臉蛋和白皙美腿，擄獲許多粉絲的心，更有「反骨女神」的封號。而她昨（7）日晚間也在IG發出「神秘角度」辣照，貼文一出，3萬網友興奮直呼「腳底好讚」、「真香」、「足控福利」。

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▲反骨女神「艾瑞絲」。（圖／艾瑞絲IG）
▲反骨女神「艾瑞絲」。（圖／艾瑞絲IG）
艾瑞絲昨天在IG上PO出一組照片，不過有別於以往的美照，這次的照片「主角」不是她的臉和身材，而是「腳底」；只見她躺坐在沙發上，雙腳直直放在沙發邊，腳底板直朝著鏡頭，而這個「神秘角度」放眼望去，不僅能清楚看見腳底的紋路，還能看見不一樣的「大、小腿」。

▲反骨女神「艾瑞絲」PO出「神秘角度照」，讓足控粉絲全瘋狂。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）
▲反骨女神「艾瑞絲」PO出「神秘角度照」，讓足控粉絲全瘋狂。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）
雖然是從來沒拍過的「神秘角度照」，但艾瑞絲仍敬業朝著鏡頭擺出各種微笑表情，不過文內的文字似乎和這照片的主題並無相關，「白天：再熬夜我是狗。晚上：小狗應該也熬夜吧」。

▲「反骨女神」艾瑞絲大秀「腳底」。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）
▲「反骨女神」艾瑞絲大秀「腳底」。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）
貼文及照片一出，已有3.1萬人按讚，網友紛紛留言，「這就是我們要的角度，嘿嘿嘿」、「足控福利」、「太可口了」、「特寫好美，角度美」、「照片有味道，肯定有人放大偷聞」、「我沒了」、「足控女神之心目中最想吃的腳」、「如來神腳」、「So sexy」、「這什麼足控福利照啊」、「這角度會不會太正」；其中，反骨男孩成員「培根」也留言「我拍的」，對此，艾瑞絲則回應「拍得很好，培根果然知道粉絲要看什麼角度」。（編輯：郭佩蓉）

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