名家論壇》黎榮章／爭議連環爆　衝擊民進黨選情？

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儘管如此，隨著話題的推陳出新，前述這些議題的熱度皆未維持太久。觀察它們的網路聲量走勢，前述議題大部分熱度皆維持約一週，最多也不超過兩周，論文案燒了一波平息後後，因台大撤銷林智堅學位、林智堅退選，而再燒第二波，但也僅維持9天。此外，因國民黨在今年選舉中，缺乏帶動全黨選情的超強母雞，無法像2018年的韓國瑜那樣掀起反攻旋風，引導民怨走向，因此縱使民進黨遭遇逆風，議題熱度也很快消失。
中央執政因素雖會形成大環境氛圍，但九合一選戰畢竟是地方選舉，候選人本身的形象特質、政策主張，還是左右選民投票意向很大的部分。在林智堅退選後，張善政自己也捲入抄襲爭議，由於過去追打林智堅論文案，以及自己也陷入抄襲風波，因此近來他的總聲量中，跟民怨議題有關的聲量達71%，但其他藍營六都參選人跟民怨相關議題聲量都很低，不超過10%，顯然他們沒有積極跳出來與時事議題接軌，抓不到時下的話題流量。
而民進黨六都參選人的聲量，與民怨議題有關的占比更低，除了殺警案發生在台南，因此佔黃偉哲總聲量12%，其餘候選人跟民怨議題有關的聲量佔比都不超過5%。顯然選舉歸選舉，民怨的火沒燒到這些人，對其傷害也不大。
近來連串的爭議事件雖對民進黨執政造成打擊，但能否牽動選情，「討厭民進黨」的氣氛會不會像2018年那樣再度凝聚成為海嘯，目前還有待觀察。事實上，執政黨施政早已掀起一波波民怨，然而民怨缺乏有力「出口」，導致後續的監督、究責力道難免減弱，實非國家之福。國民黨應加強議題戰力，思考如何追蹤前述議題，不只是單純對選戰有利，更才能落實一個在野黨監督政府的職責。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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