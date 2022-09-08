市長選舉抄襲爭議頻傳　賴香伶：選民會有判斷

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賴香伶表示，現在大家都被抄襲二字干擾，很多人對待抄襲態度不一，以張院長為例，他確實該盡速用記者會的方式開誠布公，特別是他跟宏碁公司的關係，讓宏碁的商譽也在這事件受影響，現況一直拖下去對張院長是很不利的，他必須要回歸農委會的合約，盡自己計畫主持人的職責。
至於林耕仁的論文，賴香伶說，如連謝詞都學，林更該意直接面對，到底是有抄還是沒抄？怎麼會推給學倫會調查就可以了事。
賴香伶表示，現在選民已經很清楚，大家對誠信的概念，已是在檢證當事人對每一件事情的第一時間的危機處理和態度，抄襲事件越逼近選舉投票越會成為民眾對政黨信任度的綜合指標，所以不管是張善政或林耕仁陣營都應該做緊急有效的處理，不需要拖住大家，互相把時間耗在抄襲的攻防裡面，使得好的政見都被遮掩無浮出。
如果當事人被認定是抄襲是否該退選？賴香伶表示，張院長與農委會部分是涉及到合約違約的問題，以及政府大型的調查計畫執行問題，林耕仁則是學術裡學位是否還保持、參選人是否用不實學位，這是兩個不同層面狀況。退選與否都涉及最後檢視結果，如果他們自己覺得信心滿滿，學倫會的方式他也覺得沒有任何影響，賴香伶最後強調，選民自己會判斷，是否支持這樣的候選人。