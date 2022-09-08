快訊／本土確診+34846！死亡個案增29人　境外移入278例

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指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為13例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月28日至9月5日，死亡日期介於5月29日至9月5日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增278例境外移入個案中，為148例男性、130例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(27例)，美國(7例)，新加坡(4例)，印度、香港、印尼及日本(各2例)，希臘、德國、緬甸、菲律賓、英國、泰國、荷蘭、韓國、蒙古、法國及土耳其 (各1例)移入，另221例感染國家調查中。入境日期介於今年6月1日至9月7日。
指揮中心統計，截至目前國內累計16,607,349例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,019,384例排除)，其中5,580,027例確診，分別為29,922例境外移入、5,550,051例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,170例COVID-19死亡病例，其中10,154例本土，個案居住縣市分布為新北市2,161例、臺北市1,144例、臺中市1,021例、高雄市951例、臺南市779例、桃園市771例、彰化縣595例、屏東縣412例、雲林縣320例、南投縣299例、苗栗縣251例、嘉義縣238例、基隆市222例、宜蘭縣205例、花蓮縣168例、嘉義市165例、新竹縣160例、臺東縣144例、新竹市101例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。