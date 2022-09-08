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iPhone 14哪買最便宜？電商預購懶人包：回饋5%、送500元

▲iPhone 14新機預購日恰好迎上「99購物節」，各大電商平台紛紛祭出加碼優惠搶市。（圖／APPLE提供）
▲iPhone 14新機預購日恰好迎上「99購物節」，各大電商平台紛紛祭出加碼優惠搶市。（圖／APPLE提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-08 14:07:47

美國蘋果公司（Apple Inc.）秋季發表會今（8）凌晨登場，會中發表最新iPhone 14系列，台灣列入首波開賣市場，4款新手機將於明（9）晚8點開放預購，恰好迎上電商大檔期99購物節，各平台相繼公布預購優惠，iPhone 14哪裡買最划算，《NOWnews》整理懶人包一次看。

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■momo購物網 
9/9晚間8時開放預購iPhone 14全系列4款新機，momo卡友免登記回饋5% momo幣無上限，透過momo APP購機申辦台哥大門號，最高回饋2萬4000元momo幣。在momo買iPhone新機，另可透過momo子公司富立財產保代3分鐘完成網路投保，依據自身需求選擇「碎屏險」或「行動裝置險」(指定機種)。

▲momo購物網主打站上買iPhone新機，可一併完成「碎屏險」或「行動裝置險」網路投保。（圖／業者提供）
▲momo購物網主打站上買iPhone新機，可一併完成「碎屏險」或「行動裝置險」網路投保。（圖／業者提供）
■生活市集
9/9晚上八點開放iPhone 14全機款、全色選預購，預約iPhone 14系列享生活幣回饋5%，最高2620雙點回饋，登記送LINE POINTS 500點（1點等於1元），並有iPhone 14大禮包組合，買新機加送iPhone 14保護殼或充電頭。
 
■樂天市場
9/9晚上八點開放新機預約，祭出5大優惠，優惠一、即起至9/12早上9時59分，「樂天99購物節」領券現省1000元；優惠二、即起至9/12前祭出夜間優惠，00:00至06:00在 樂天市場神腦生活預約新機滿萬折千；優惠三、註冊新會員可獲100元優惠券；優惠四、9/30前申辦樂天國際銀行，首次開戶回饋1000元優惠券及200點樂天點數（1點抵1元）；優惠五、18大銀行刷卡回饋最高3000元。

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