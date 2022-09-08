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死亡+29！2歲童「急性腦炎」高燒39.8度　發病後5天逝世

▲羅一鈞表示，今天還新增一起MIS-C，該個案無慢性病史，過去沒打過疫苗，抽血檢查發現發炎指數、凝血功能有異狀，目前仍在一般病房治療中。（圖／指揮中心）
▲羅一鈞表示，今天還新增一起MIS-C，該個案無慢性病史，過去沒打過疫苗，抽血檢查發現發炎指數、凝血功能有異狀，目前仍在一般病房治療中。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 14:22:13

中央流行疫情指揮中心今天（8日）表示，本土新增29例死亡，其中有一例兒童個案，其為2歲女童，就醫住院期間一度高燒至39.8度，院方懷疑腦炎故收治加護病房，後續檢查發現急性腦病變、腦壓升高，經搶救仍宣告不治，死因為急性腦炎併多重器官衰竭。

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醫療應變組副組長羅一鈞指出，該名女童過去無慢性病史，亦沒有打過疫苗，8/30發燒，在家快篩呈現陽性，隨後到醫院採檢PCR證實確診，隔天因持續發燒，且伴隨咳嗽、流鼻水、嘔吐等症狀，回到急診後立刻收治住院，9/1出現意識改變、高燒到39.8度，醫師懷疑腦膜炎，故轉往加護病房治療，期間使用呼吸器、瑞德西韋、降腦壓藥、免疫球蛋白等，但仍因急性腦病變、腦壓升高，於9/3宣告不治。

另外，今天還新增一起MIS-C，該名2歲女童無慢性病史，過去沒打過疫苗，7/6確診，8/29突然發燒腹瀉，9/2到醫院急診，抽血檢查發現發炎指數、凝血功能有異狀，目前仍在一般病房治療中。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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