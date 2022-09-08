台美跨黨國會議員閉門會議 美議員：對台承諾可更清晰
兩岸情勢緊張之際，美國國會議員接連訪台，美國民主黨眾議員、軍事委員會情報暨特種作戰小組副主席莫菲（Stephanie Murphy）率團訪台，今（8）日上午前往立法院，與跨黨派的外交及國防委員會立委進行閉門的「8＋8」座談，會中有美國議員談及美國對台承諾可以更清晰。
此次共有8位美國聯邦眾議員來台，是美國國會本會期規模最大的眾議員訪問團，訪團成員除莫菲外，還包括聯邦眾議員法蘭克林（ScottFranklin, R-FL）、凱希力（Kai Kahele, D-HI）、威爾森（Joe Wilson, R-SC）、巴爾（Andy Barr, R-KY）、艾薩（Darrell Issa, R-CA）、譚妮（Claudia Tenney, R-NY）及凱茉可（Kat Cammack, R-FL）。
訪團在今日上午與總統蔡英文見面後，中午轉往立法院與朝野立委座談。擔任召委的國民黨立委江啟臣會後受訪轉述，今天40分鐘會談中觸及台海情勢、台美之間軍事交流合作、軍售、下週美國參議院將審查《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）、台美經貿交流除了「台美21世紀貿易倡議」，亦應將台灣納入「印太經濟架構」一環，也有與會外賓也談及美國對台承諾可以更清晰等語。
江啓臣表示，樂見台美雙邊關係強化，並落實在具體政策上，讓人民能夠感受到，過去台美國會交流沒那麼頻繁，期盼台美國會交流可以持續，他正面看待此事。
民進黨立委羅致政表示，美國跨黨派國會議員此時訪台，在關鍵時間點表達對台灣的支持，許多與會者都認為未來應該持續進行對話交流，日後也將有立院訪團赴美訪問，希望雙邊訪問與對話交流能夠常態化。