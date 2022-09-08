托嬰中心9／12起有確診「全班停3天」 快篩陰性者可收托
中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增35,124例COVID-19確定病例，分別為34,846例本土個案及278例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。發言人莊人祥說明托嬰中心防疫措施調整，9／12起托嬰中心工作人員或幼兒若有確診，需實施7天居家照護，所屬班級自主應變暫停托育3天，但若經快篩或PCR陰性者，可以收托及提供服務。
莊人祥表示，9／12起托嬰中心及居家托育防疫措施調整，工作人員或2歲以上幼兒若有確診，快篩或PCR陽性者，實施7天居家照護，期滿無症狀可恢復收托及提供服務。而所屬班級自主應變，全班暫停托育3天，但經快篩或PCR陰性者，可收托及提供服務。
莊人祥強調，如有症狀就須儘速就醫，而若非同一班級，但曾與確診者摘下口罩共同活動15分鐘以上，一樣採自主應變，暫停托育3天，但是快篩或PCR陰性者，可收托及提供服務。
而托嬰中心暫停收托期間，家長如需照顧子女，得申請防疫照顧假。衛福部也持續配送快篩試劑至全國托嬰中心，至於未滿2歲之嬰幼兒不適用快篩，如需PCR檢驗，可至指定社區採檢院所採檢。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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