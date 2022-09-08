世興空品區爭議 周江杰認為應朝「運動森林公園」發展
針對新竹縣竹北市各界近期熱議世興空氣品質淨化區BOT案話題，民進黨新竹縣長參選人周江杰表示，位於高鐵特定區的世興空品區，與其再興建大型的水泥建築，他更期待能夠朝向「運動森林公園」型態發展。藉由植物的生理特性，淨化竹北城市的空氣，同時成為保護生態及生物多樣性的環境教育場域。
周江杰表示，據了解竹北市「世興空氣品質淨化區」(世興球場 )，也就是在高鐵站旁的那片大綠地，新竹縣政府傾向透過變更地目以BOT形式興建大型室內多功能體育場館，如果觀察縣長楊文科從過去擔任縣府祕書長到現在擔任縣長的執政邏輯，事實上其實是很一致的。就是想辦法將政府應該提供的公共服務私有化，樂於將公共服務交給民間單位、企業財團去處理。這樣的治理模式並不是不對，但絕對不是萬能的。
周江杰認為，這樣的執政方式會讓縣政府的治理能量逐漸萎縮，甚至可能會影響到許多民眾需要的公共服務，其中包含社會住宅、親子館、圖書館、早療館等等，這個才是他最擔心的事。因此，若以新竹縣民最大公共利益為優先的前提之下，楊文科這樣公共服務私有化的方向，真的值得我們再好好思考。
周江杰強調，竹北市是一座人口快速成長且年輕化的城市，我相信民眾對於高速的都市發展態度已經發生質變，市民期待的會是保留更多的綠地，打造高品質的生活圈。位於高鐵特定區的世興空品區，面積不到7公頃，未來可朝向「運動森林公園」型態發展，也應思考將範圍在符合地方紋理的前提下再擴大，相信對於逐漸都會化的竹北來說，將可以是一處更具完整性、且符合環境美學、令人賞心悅目的風景。