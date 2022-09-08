美眾議員盼鼎泰豐登陸佛州　蔡英文感謝中國軍演後來訪

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蔡英文指出，長期以來，議員們非常關注台美關係以及台灣面對的挑戰。不論是台灣的安全議題或是台灣的國際參與，包括台灣參加世界衛生組織、國際民航組織、印太經濟架構等議題上，議員們都透過提案、連署等各種方式支持台灣。
蔡英文也感謝議員們在中國持續軍演過後，這次特別組團來訪，展現美國國會對台灣堅若磐石的支持。她說，台灣不會屈服於脅迫之下，而更要捍衛民主制度與方式；台灣也不會退縮，而會更積極與民主夥伴深化合作，共同維護區域的和平及穩定。
蔡英文指出，台灣會持續和美國一起努力建立更緊密的經貿關係，希望未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），為彼此打造更良好的投資環境，期盼在座議員能夠一起支持。
莫菲則說，美國國會現在能做最重要的事情之一，就是深化美國與台灣之間的經濟關係，尤其是推動一個美台之間高標準的自由貿易協定；文化方面如學術界、公民社會及政府之間的交流也很重要。此外，她個人非常希望我國知名餐廳鼎泰豐能到佛州的奧蘭多開分店。
法蘭克林指出，美台關係的發展不只是在重要的安全方面，當然也包括像是科技、現代化技術等；無庸置疑，台灣製造的半導體對國際的供應鏈是非常關鍵的。這是他首度造訪臺灣，他要再度感謝蔡英文對訪團的款待及與訪團對話的機會，非常期待看到雙方的夥伴關係在未來不斷成長、強化。
訪團成員包括美國聯邦眾議員法蘭克林、凱希力、威爾森、巴爾、艾薩(Darrell Issa)、譚妮（Claudia Tenney）及凱茉可等，由聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲率領，外交部長吳釗燮及美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同赴總統府與蔡英文會面，國安會秘書長顧立雄也在座。