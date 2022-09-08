關注台海情勢！法國參議院訪團會賴清德　承諾續支持台灣

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賴清德認為，這不僅代表法國對民主臺灣的支持，也向國際社會傳達一個重要的訊息，就是熱愛民主、自由、重視人權的國家，必須要團結合作，才有辦法阻止極權主義的擴張。他說，法國對印太和平穩定的聲明與主張，對整個趨勢的穩定有很大的幫助，台灣除了要表達感謝之意，也期盼法國國會與政府能持續關注印太區域的和平與安全。
賴清德強調，台法之間的經貿、科技、文化、教育等方面都有越來越密切的合作，在後疫情時代，面對地緣政治變化、產業鏈重組的時刻，世界需要一條新的、值得信賴的產業鏈，台灣願意扮演積極、正面的角色，與法國政府合作讓新的產業鏈形成，同時也讓世界的經濟持續發展，邁向新的未來。
隨後，貝勒發指出，最近一、兩個月以來，台海情勢的升溫，也讓他們了解到此次來訪有其重要性。法國身為印太地區的國家之一，除了關注這裡的局勢發展，也以包括連署或致函等各種方式，支持台灣的國際參與。
貝勒發提到，訪團此行來訪，除了探討半導體的問題外，也要表達法國對於台灣，還有台灣的民主等普世價值的支持，因為法國也共享這些普世價值。他強調，法國很重視台海局勢的穩定，未來也會繼續支持台灣。
訪團成員尚包括參議院法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、文教暨通訊委員會樂維（Pierre-Antoine Levi）參議員及社會委員會德維莎（Brigitte Devésa）參議員等3位國會議員，以及法國在台協會代理主任陸明莉（Cléa Le Cardeur）等人，由駐法國大使吳志中及外交部主任秘書徐儷文陪同，赴總統府拜會賴清德。