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關注台海情勢！法國參議院訪團會賴清德　承諾續支持台灣

▲賴清德今（8）日上午接見「法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）訪團」，感謝法國對民主台灣的支持。（圖／總統府提供）
▲賴清德今（8）日上午接見「法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）訪團」，感謝法國對民主台灣的支持。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-08 15:32:46

副總統賴清德今（8）日上午接見「法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發（Cyril Pellevat）訪團」，感謝法國對民主台灣的支持。賴清德強調，台法之間的經貿、科技、文化、教育等方面都有越來越密切的合作，而法國對印太和平穩定的相關聲明與主張，對整個趨勢的穩定有很大的幫助，台灣除了要表達感謝之意，也盼法國國會與政府能持續關注印太區域的和平與安全。

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賴清德致詞時首先代表總統蔡英文及台灣人民熱烈歡迎貝勒發率團來訪。繼去年10月法國參議院友台小組主席李察(Alain Richard)率團訪臺以來，短短不到一年的時間，法國國會第4度組團來訪，這是前所未有的，特別是訪團此次前來，是在中國軍演之後、台海局勢仍然緊張的時候，更具意義。

賴清德認為，這不僅代表法國對民主臺灣的支持，也向國際社會傳達一個重要的訊息，就是熱愛民主、自由、重視人權的國家，必須要團結合作，才有辦法阻止極權主義的擴張。他說，法國對印太和平穩定的聲明與主張，對整個趨勢的穩定有很大的幫助，台灣除了要表達感謝之意，也期盼法國國會與政府能持續關注印太區域的和平與安全。

賴清德強調，台法之間的經貿、科技、文化、教育等方面都有越來越密切的合作，在後疫情時代，面對地緣政治變化、產業鏈重組的時刻，世界需要一條新的、值得信賴的產業鏈，台灣願意扮演積極、正面的角色，與法國政府合作讓新的產業鏈形成，同時也讓世界的經濟持續發展，邁向新的未來。

隨後，貝勒發指出，最近一、兩個月以來，台海情勢的升溫，也讓他們了解到此次來訪有其重要性。法國身為印太地區的國家之一，除了關注這裡的局勢發展，也以包括連署或致函等各種方式，支持台灣的國際參與。

貝勒發提到，訪團此行來訪，除了探討半導體的問題外，也要表達法國對於台灣，還有台灣的民主等普世價值的支持，因為法國也共享這些普世價值。他強調，法國很重視台海局勢的穩定，未來也會繼續支持台灣。

訪團成員尚包括參議院法制委員會副主席馬克（Alain Marc）、文教暨通訊委員會樂維（Pierre-Antoine Levi）參議員及社會委員會德維莎（Brigitte Devésa）參議員等3位國會議員，以及法國在台協會代理主任陸明莉（Cléa Le Cardeur）等人，由駐法國大使吳志中及外交部主任秘書徐儷文陪同，赴總統府拜會賴清德。

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