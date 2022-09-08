女星演《長江》爆紅！為報恩零片酬接拍 獲星爺千萬紅包
「星爺」周星馳過去演出許多經典電影，包括《九品芝麻官》、《功夫》、《喜劇之王》等等，成功奠定喜劇天王的地位，也捧紅眾多演員，其中演出《長江七號》的張雨綺，過去曾為合約和星爺反目成仇，不過兩人在2014年突然大和解，張雨綺甚至零片酬出演電影《美人魚》，這故事也成為演藝圈的一段佳話。
舉凡出演過周星馳電影的演員，都會受到不少關注，星爺也曾捧紅無數女星，其中女星張雨綺當年在電影《長江七號》中，飾演有著清新外表、優雅氣質的袁老師，也讓她人氣瞬間飆升；隨著這部電影的殺青，張雨綺簽進周星馳的公司，並相繼演出周星馳監製喜劇片《跳出去》、《少林少女》，還客串電影《夜。上海》，演藝事業可說是相當順利。
不過，在事業巔峰之際，張雨綺卻選擇與周星馳解約，原因是張雨綺不想只在喜劇中打拚，想要嘗試不同風格，走出不一樣的戲路。之後，張雨綺還打了2年官司，並賠償了鉅額的違約金；但兩人並未撕破臉，私下關係仍維持的不錯，當時周星馳遭香港娛樂圈孤立時，張雨綺更挺身而出、力挺周星馳。
到了2015年，周星馳拍攝電影《美人魚》，正發愁找不到女演員演出反派女二「李若蘭」時，他打了一通電話給張雨綺，沒想到對方竟一口答應，還情義相挺願意「零片酬」報答當年恩情。
結果《美人魚》在2016年上映後，票房開出紅盤，而張雨綺在劇中展現姣好身材之外，氣勢十足的演出，也讓觀眾又驚又喜。而在電影《美人魚》繳出好成績後，周星馳也毫不吝嗇包了一個1000萬紅包，當作謝禮，給當初不要片酬的張雨綺。