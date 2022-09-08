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蔡桃貴「上學哭爆」二伯罕吐育兒心聲！曝生第三胎時間點

▲二伯今（8）日罕見在IG上吐露「育兒心聲」，表示「蔡桃貴」日前開始上幼兒園時，每天都在哭，讓她很無奈，也透露生第三胎時間點。（圖／翻攝二伯IG）
▲二伯今（8）日罕見在IG上吐露「育兒心聲」，表示「蔡桃貴」日前開始上幼兒園時，每天都在哭，讓她很無奈，也透露生第三胎時間點。（圖／翻攝二伯IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-08 15:48:30

YouTuber二伯（李佩潔）與蔡阿嘎（蔡緯嘉）結婚後，育有兩個可愛兒子蔡桃貴和蔡波能，而她今（8）日罕見在IG上吐露「育兒心聲」，表示蔡桃貴日前開始上幼兒園時，每天都在哭，讓她十分無奈，後來狀況有進步，但最近又因為「中秋連假到來」，讓她很煩惱「什麼時候才能結束這輪迴」，並透露生第三胎的時間點。

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▲蔡阿嘎和二伯的大兒子「蔡桃貴」。（圖／蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎和二伯的大兒子「蔡桃貴」。（圖／蔡阿嘎IG）
二伯今日在IG發限時動態，吐露育兒心聲，表示蔡桃貴從禮拜一開始都是一起床就開始哭到進校門，好不容易今天進步撐到進校門前都沒哭，「但是明天又開始放假了，下禮拜重來」，也讓她無奈直呼「什麼時候才能結束這輪迴」。

▲二伯今（8）日在IG罕見吐露育兒心聲。（圖／翻攝自二伯IG）
▲二伯今（8）日在IG罕見吐露育兒心聲。（圖／翻攝自二伯IG）
此外，有網友問她「有考慮什麼時候植入胚胎，圓一個女兒夢嗎」，對此，二伯也回應「嗚嗚，如果不是女兒怎麼辦？哈哈，沒有啦，現階段的我，真的只想好好的讓hahababy能夠穩定。畢竟辦公室租下去了，員工都擴編下去了，有責任必須帶著大家一起走下去」。

二伯接著說，加上想陪兩個兒子一起長大，不想錯過很多瞬間，「所以也是需要很多時間陪伴，因此這幾年應該暫時還是沒有辦法好好照顧第三個小朋友，那就等有時間能好好陪伴照顧的時候，再來考慮生吧」。（編輯：郭佩蓉）

▲有網友問「何時生女兒」，二伯也給出回應。（圖／翻攝自二伯IG）
▲有網友問「何時生女兒」，二伯也給出回應。（圖／翻攝自二伯IG）

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