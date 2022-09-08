蔡桃貴「上學哭爆」二伯罕吐育兒心聲！曝生第三胎時間點
YouTuber二伯（李佩潔）與蔡阿嘎（蔡緯嘉）結婚後，育有兩個可愛兒子蔡桃貴和蔡波能，而她今（8）日罕見在IG上吐露「育兒心聲」，表示蔡桃貴日前開始上幼兒園時，每天都在哭，讓她十分無奈，後來狀況有進步，但最近又因為「中秋連假到來」，讓她很煩惱「什麼時候才能結束這輪迴」，並透露生第三胎的時間點。
二伯今日在IG發限時動態，吐露育兒心聲，表示蔡桃貴從禮拜一開始都是一起床就開始哭到進校門，好不容易今天進步撐到進校門前都沒哭，「但是明天又開始放假了，下禮拜重來」，也讓她無奈直呼「什麼時候才能結束這輪迴」。
此外，有網友問她「有考慮什麼時候植入胚胎，圓一個女兒夢嗎」，對此，二伯也回應「嗚嗚，如果不是女兒怎麼辦？哈哈，沒有啦，現階段的我，真的只想好好的讓hahababy能夠穩定。畢竟辦公室租下去了，員工都擴編下去了，有責任必須帶著大家一起走下去」。
二伯接著說，加上想陪兩個兒子一起長大，不想錯過很多瞬間，「所以也是需要很多時間陪伴，因此這幾年應該暫時還是沒有辦法好好照顧第三個小朋友，那就等有時間能好好陪伴照顧的時候，再來考慮生吧」。（編輯：郭佩蓉）