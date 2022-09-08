網球／又打了五盤！Alcaraz逆轉勝Sinner 首闖大滿貫4強
美網第四輪才剛和Marin Cilic打了一場五盤大戰，今(8)日西班牙新星Carlos Alcaraz又貢獻給了觀眾一場精采的五盤賽事，在經過5小時15分鐘的較量後，他以6:3、67:(7)：7、6(0):7、 7:5、6:3逆轉擊敗義大利11號種子Jannik Sinner，生涯首闖大滿貫4強。
雙方前3次交手，Sinner以2勝1敗佔優，此役也兩度在搶七局中取勝，一度以盤數2:1領先。不過Alcaraz再次展現他永不言敗的韌性，第4盤以7:5追平後，決勝盤在先被破發的情況下，連下4局逆轉，拿下這場馬拉松大戰。
本屆美網是Alcaraz第8次參加大滿貫正賽，也終於首次挺進男單4強，職業生涯中他歷經8次5盤大戰，並取得其中7勝，而且在美網是4戰4勝，年紀雖輕但已經有著出色的抗壓力。
Alcaraz目前才19歲又4個月，他也成為繼2005年法網的Rafael Nadal之後最年輕的大滿貫男單四強選手。在Cilic的那場比賽結束時，已經是當地間凌晨2點23分；今天他又繼續刷新時程表，和Sinner打到凌晨2點50分才終於結束。
在四強戰Alcaraz將和地主選手Frances Tiafoe來爭奪男單決賽門票，去年兩人在巴塞隆納有過一次交手，當時Tiafoe以直落二6:4、7:6(2)贏球。