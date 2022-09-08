三菱電機CNC智能APP創意競賽頒獎 盼產官學助產業轉型

第二屆三菱電機 CNC 智能 APP 創意開發競賽，來自全國大學共 30 隊參賽，經過初賽與決賽拼博，優勝前三名及 5 名佳作獲獎人， 7 日公開頒獎表揚。獲獎作品將在明年 3 月台北國際工具機展覽會中的台灣三菱電機展示會展出，期盼藉由國際展示會舞台，讓來自全球機械製造廠、代理商都能看見獲獎隊伍的開發實力與成果。

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這項頒獎典禮貴賓雲集，包括國立勤益科技大學長陳文淵、精密機械研究發展中心賴永祥總經理、台灣精密工程學會胡竹生理事長，及台灣工具機暨零組件工業同業公會許文憲理事長等人皆出席，共襄盛舉。

台灣三菱電機長久以來積極培育 CNC 差異化 APP 研發人才，利用舉辦全國性智能 APP 創意開發競賽為基石，期待發掘專業人才，協助加速台灣精密機械智慧轉型。

本次競賽初賽由來自全國各大學共 30 隊參加，有 17 組隊伍進入決賽。決賽於 8 月 3 日舉辦，經過激烈競逐，評選出優勝前 3 名及 5 名佳作。主辦單位表示，此次脫穎而出的優勝隊伍，發揮各自領域的專長及創新思維，開發出專屬於工具機產業的智能化 APP 。主題從切削液與切削温度整合、刀具磨耗、研磨品質改善、熱溫升補償等，當中也有些加入 AI 元素的發想，讓整體的創新更加多元。

台灣三菱電機股份有限公司董事長兼總經理川合敏生表示，希望透過全國性智能 APP 創意開發競賽，讓學生能對工具機械產生高度興趣，進而吸引各界人材目光，投入工具機產業並為產業注入新量能，加速台灣工具機的智能化。