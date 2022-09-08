阿堂鹹粥喊「全台南就我開」發票！苦苓不挺了：沒有氣魄
台南標榜擁有70年歷史且是3代經營的老店「阿堂鹹粥」，繼去年底漲價之後，短短九個月再宣布漲價，且漲幅高達60元，一碗鹹粥要價260元，讓不少老饕無法接受，阿堂鹹粥更被網友爆料「不會主動給發票」，老闆還出面反嗆「台南就我在開而已，誰在開發票？」對此，曾力挺阿堂鹹粥漲價的作家苦苓也看不下去，一句話反問酸爆。
事實上，今年2月阿堂鹹粥就曾被檢舉沒開發票，如今又因為漲價風波引發網友爆料，國稅局將啟動稽查。而對於老闆出面喊說「台南就我在開」發票一事，財稅局南區國稅局回應，很多台南小吃店都有開發票，絕非業者所說沒人在開。至於阿堂鹹粥疑似未開發票，若查證後屬實，將依法要求補稅，若是違規3次以上，會祭出停業處分，如果屢次不改，最重將停業6個月。
而當初阿堂鹹粥漲價挨轟時，作家苦苓曾逆風支持店家，認為「管他一碗粥260元還是620元，愛吃的去吃、不愛吃的別吃，反正也有60元的可吃。憑什麼給人家負評一顆星呢？那只是賭爛你自己吃不起而已！要不要也去評一下和牛？」
不過這次發票風波苦苓不挺了，今日在臉書發文表示，「阿堂你有氣魄一碗鹹粥賣$260，為什麼沒有氣魄開發票繳稅？全台南小吃只有你開發票才光榮啊！就像全台灣你的粥最貴...」一語酸爆店家，讓網友紛紛留言表示「幽默有理！真的是正義的說教」、「有道理」、「真正要佩服的是會去吃的人」。（編輯：倪浩軒）