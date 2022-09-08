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梅花颱風路徑偏西！北部、東半部中秋夜變天　賞月碰運氣

▲氣象局表示，梅花颱風路徑持續偏西移動，恐為台灣陸地帶來較多水氣，中秋夜北部、東半部地區變天，民眾賞月得碰點運氣了。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲氣象局表示，梅花颱風路徑持續偏西移動，恐為台灣陸地帶來較多水氣，中秋夜北部、東半部地區變天，民眾賞月得碰點運氣了。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-09-08 16:31:39

今（8）日上午生成的第12號颱風「梅花」，目前路徑持續向西偏移，比起上午預估的往西偏了大約100公里，對台灣陸地天氣影響又更大了！中央氣象局指出，依照目前梅花颱風預估路徑及速度，依舊在下週日到週二（9/11~9/13）最靠近台灣陸地，雖然強度有機會發展成為中度颱風，但暴風半徑預估大約僅180~200公里，距離發布海上警報還有段距離，雖然發布警報機率不大，不過隨著梅花颱風越來越靠近，帶來的水氣增多，迎風面的北部及東半部地區雲量偏多、降雨機率增加，民眾在週六（9/10）中秋節當天要看到月亮機率就下降了。至於梅花颱風實際對台灣陸地的影響，明（9）日會是觀察關鍵，氣象局會密切留意。

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根據中央氣象局觀測資料顯示，今日下午2時梅花颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方大約1300公里海面上，以9轉17公里速度緩慢向北北西移動，預計未來將慢慢移動到琉球附近海面後北轉。氣象局預報員黃恩鴻指出，目前梅花颱風慢慢往西移動中，由於所處的環境導引氣流並不明顯，速度不會太快。預計週末抵達琉球附近海面後又將稍微停滯，再受到北方槽線牽引而北轉，預期下週日到週二將是最接近台灣陸地的時候。

黃恩鴻說，依照目前資料預估，梅花颱風最靠近台灣時距離台北大約還有400公里左右，由於暴風圈大約僅180~200公里，發布海上警報機率相對低。不過隨著梅花颱風路徑持續向西偏移，為台灣陸地帶來的水氣就會越來越多，加上目前台灣附近處在東北風影響的環境下，梅花颱風不僅帶來水氣，也可能可能加強東北風，使得迎風面的北部及東半部地區從週六晚間起就會慢慢變天，雲量偏多且轉為有短暫雨的天氣，恐怕會打亂北台灣及東部民眾賞月的計畫，要看到中秋明月得碰點運氣了。至於其他地區則不受影響，預估仍維持多雲到晴的穩定天氣，午後有局部短暫雷陣雨，午後降雨完後晚上晴朗，相對適合烤肉賞月。

至於明（9）日連假第一天，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區也有零星短暫陣雨。由於東北風影響，中部以北及東北部地區早晚天氣稍涼，低溫大約攝氏23到24度，不過中午前後高溫約攝氏31到33度。這波穩定天氣可以持續到週六白天。

另外，氣象局也提醒，週六晚間到下週三受到東北風及梅花颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖容易有長浪發生，請民眾前往海邊活動要注意安全。

▲中央氣象局預估，週六晚間起到下週一受到梅花颱風外圍環流與東北風影響，北部及東半部地區雲量增多轉為有雨的天氣，提醒民眾留意天氣變化。（圖／中央氣象局提供）
▲中央氣象局預估，週六晚間起到下週一受到梅花颱風外圍環流與東北風影響，北部及東半部地區雲量增多轉為有雨的天氣，提醒民眾留意天氣變化。（圖／中央氣象局提供）

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