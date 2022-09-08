中秋萌翻台南 巨大疊疊樂TsumTsum現身安平碼頭超卡哇伊

▲期間限定「米奇與好朋友」主題快閃店絕對能滿足大小朋友的童心（圖／台南市觀旅局提供）

由米奇領軍的 Q 版巨萌 TsumTsum 即日起現身台南安平遊憩碼頭，展出近兩個月的時間，巨版 TsumTsum 以疊疊樂的姿態漂浮在海上，模樣超可愛。台南市長黃偉哲表示，歡迎旅客利用假期來台南深度旅遊，來安平與陪伴我們一起成長的最可愛角色們 CHILL 遊台南。此外， 2022 台南購物節也已開跑一段時間，歡迎全國民眾踴躍來台南旅遊消費登錄發票，把各項大獎好禮帶回家。

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「米奇與好朋友 CHILL 遊台南」活動於 10 月 30 日止，迪士尼巨星米奇將與他的好朋友們，米妮、唐老鴨、黛西、高飛、布魯托、奇奇與蒂蒂一同到台南與所有鄉親與遊客們見面，不只巨萌 TsumTsum以 悠閒的可愛模樣漂浮安平遊憩碼頭，現場還有各式主題拍照裝置吸引民眾目光駐足搶拍。入夜後米奇造型光球森林點亮遊憩碼頭夜空，旅客們可從早到晚沉浸在迪士尼經典角色們陪伴之中。而期間限定的主題快閃店更是滿足大、小朋友的童心，盡情享受購物的樂趣，也能順道遊玩附近景點如安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、 1661 台灣船園區等人氣古蹟。台南市觀旅局局長郭貞慧表示，此次活動地點位於安平遊憩碼頭，是可以欣賞夕陽與搭乘運河遊船的好去處。觀旅局近年在安平也不斷提升觀光量能，推出安平運河遊河，再加上今年 6 月剛正式營運的首宗旅館 BOT 福爾摩沙遊艇酒店，讓民眾從白天到黑夜都可以盡興暢遊。

▲入夜後的巨萌TsumTsum也好拍，白天夜晚各有不同味道（圖／台南市觀旅局提供）