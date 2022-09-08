中秋連假天氣不穩定！賞月「最佳時機」曝光 北部恐下雨
這週末的中秋連假（9/9~9/11）終於要來了！民眾除了把握假期和親朋好友出外踏青、烤肉外，賞月也絕對是必做行程之一，台北市立天文館表示，今年月亮較特別的地方，在於中秋節（9/10）當天晚上，正好處於所謂的「滿月」，於是中秋賞月最佳時機點，會落在「10日入夜後至11日清晨」，月亮上升的時間是10日的晚間6時15分；不過中央氣象局表示，由於鋒面影響，10日晚上9點之後，雲量會開始變多，並從基隆北海岸慢慢飄向南部，加上第12號梅花颱風靠近，台灣附近水氣增多，迎風面的北部及東半部地區雲量也會偏多，因此能否順利看見完美的月像，可能要碰碰運氣；至於梅花颱風可能對台灣陸地的影響，明（9）日會是觀察關鍵，氣象局將持續關注。
台北市立天文館和氣象局指出，今年最佳賞月日期是在中秋節當天至隔日清晨，月亮預估晚上6時15分開始從台灣東偏南邊的地平線升起，此時的月亮剛好是「最接近滿月」時刻，接著月亮會慢慢往上移動，來到仰角最高的時刻，是在11日凌晨的0時10分，此時若沒有太過高聳的建築物阻擋，民眾只要抬頭便能看見月亮，而月亮會在11日清晨6:11落下。
不過氣象局提醒，台灣中秋節處在東北風影響的環境下，而東邊的梅花颱風除了帶來水氣，也可能增強東北風，使迎風面的北部及東半部，從週六晚間起慢慢變天，晚上9點之後雲量偏多，甚至會有短暫雨，有機率會打亂北台灣及東部民眾賞月的計畫；南部地區則是因為有午後雷陣雨，傍晚雲層要慢慢散到晚上7點，天空才會較為清晰。
值得注意的是，今年月亮較特別的地方在於，中秋節（9/10）當天晚上，它正好處於所謂的「滿月」，氣象局解釋，由於月球是以橢圓形的軌道繞地球公轉，所以滿月出現的日期有可能出現在農曆十四～農曆十七日，其中大多落在農曆十五及農曆十六，依照1800年～2050年估算的資料統計，滿月出現出現在農曆十四有16次；出現在農曆十五有1168次；出現在農曆十六有1458次；出現在農曆十七有463次，而今年恰逢滿月在農曆十五（9/10），民眾可多多出外欣賞。
此外，因應中秋連假，台北天文館也推出「中秋月樂」的特別活動，9/10晚上17～21時，在天文館戶外廣場有望遠鏡觀測活動，天文館將與民間天文團體及廠商共同架設多部天文望遠鏡，供民眾欣賞月表面貌及解說，同時特別設立手機拍攝專區設置2台望遠鏡，讓參與的民眾用手機透過望遠鏡拍攝月亮；天文館YouTube頻道也會透過望遠鏡同步直播清晰又美麗的中秋滿月；其餘週邊更有許多表演、有獎徵答、劇場等活動，詳情可到「台北市立天文館」網站查詢。