遭北檢起訴！涉包攬訴訟案　林義傑喊沒違法「很委屈」

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檢方查出，林義傑等人於去年5月及8、9月間，陸續找上威視公司、香港商甲上娛樂洽談授權取締事宜，並分別取得17部、1部影片公開傳輸權的專屬授權，隨即派人上網查緝盜版網友，交由北部、南部的合作律師處理。
林義傑今天上午在2名律師陪同下召開記者會，他僅簡單發表聲明，其他問題多由陪同律師鄧湘全代為回答。
林義傑表示，因過去也是影視從業人員，他很清楚這些伙伴真的很努力，為了一部電影、甚至一部短短15秒的短片，可以拍攝整天，而他就是心疼這些影片創作者，卻被外界不實報導，甚至有網紅來蹭流量，「我感受到非常委屈。」
有報導指出，林義傑等人刻意在網路上播放種子，供民眾下載，利用類似「仙人跳」方式，對下載影片的網友提出訴訟，林義傑則也透過聲明強調這些都不是事實。
而近一年來，真相智慧財產顧問公司提出近千件訴訟，對此律師鄧湘全則代替林義傑表示，「對於造成案件量增加，這個部分他（林義傑）感到很抱歉。」
鄧湘全指出，在訴訟處理過程中都有律師參與，並由律師提出法律意見，加上科技公司蒐證，「這2個區塊都是由專業人士提出評估、去實施，林義傑先生不認為有違法的情況。」（編輯：張芷瑄）1110908