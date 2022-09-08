不願取消對中關稅救通膨？彭博：拜登有意推遲作決定

美國前總統川普因不滿中國長年不公平貿易行為，自2018年對北京發動貿易戰，超過2200多種中國商品進口遭加徵關稅，包含許多製造材料與工業零件。不過隨著美國國內政局轉變、通貨膨脹導致經濟壓力加劇，拜登政府是否會取消對中關稅成為各界關注焦點，而最新消息指出，拜登有意先評估受影響企業的救濟方式，才會作出取消中國關稅的決定。
根據《彭博社》報導，川普政府時期簽訂的許多加徵關稅規定，已經在2021年初拜登上台後到期，目前徵稅清單已由2200多種減為352項商品，不過美國貿易代表署（USTR）接獲許多美企要求延續對中關稅的請求，確定關稅措施不會屆滿4年就過期，還有將近百餘名國會議員與美企代表希望美國反過頭來大幅擴徵商品關稅，以保護本土產業。
報導引述知情人士消息，指出現任總統拜登有意推遲是否取消對中關稅的決定，讓企業們有機會提出救濟方案，認為指出哪些特定商品會影響美國企業競爭力、哪些特定商品可以加徵關稅等，進而尋求放寬政策。
這是拜登政府上任以來，對中國關稅措施啟動4年一度的審查。根據相關規定，只要官方收到單一的利益牴觸請求就會觸發關稅的審查和延續，政府必須徵求美國國內利益相關者的意見。
不過另一方面來看，拜登政府內也有部分意見主張暫停徵收對中關稅，主因仍是民主黨可能在即將到來的期中選舉慘敗，盼藉抑制通貨膨脹穩定票源，不過由於全面撤除關稅仍無法大幅降低通膨，專家認為，拜登政府最後頂多也只會針對部分終端消費性商品進行關稅撤除，工業零件與製造材料則維持加徵關稅。