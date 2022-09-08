漁人碼頭中秋煙火秀9日登場！「免塞車」交通攻略報你知

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另外新北市漁業處說明，今年漁人碼頭4場煙火秀（9/9、11、18、25）皆於晚間8點施放，當日下午4點至晚間9點進行漁人碼頭周邊交通管制，管制之道路範圍包括觀海路、中正路二段、中正路二段51巷等，管制期間汽、機車禁止進入中正路二段51巷、腳踏車須牽行及YouBike輕軌漁人碼頭站管制時間暫停開放借還車；若於管制期間要進入漁人碼頭一律從後哨(第二出入口)進出，且自下午4點起，紅26公車也不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時將由中正路一段87巷8弄的臨時公車站牌上、下車，再步行進入漁人碼頭。
若還是想開車來的民眾，漁業局提醒，港區內停車場滿載時，實施滿場及出入口管制，禁止車輛進入漁人碼頭，港區外圍部分道路(觀海路、中正路二段、濱海路三段)則開放路邊雙邊停車。
最後散場時，漁業局指示離場車輛須由漁人碼頭後哨出場行人則於疏散時於中正路二段51巷啟動3條管制路線，分流步行、搭乘輕軌及搭乘公車共3條人行專屬動線；另如果是開車前往八里觀賞煙火的民眾，可至十三行博物館停車場及八里公博二停車場停放，滿場時請依現場員警、義交指引至博物館路路邊停車格停放。
事實上，每年都造成話題的「2022淡水漁人碼頭煙火」細節日前才終於定案，今年將在9/9中秋連假登場，一連4場煙火秀，其中9/9、9/25「9分9秒」煙火，以及9/11、9/18「6分6秒」煙火，雙雙象徵「長長久久」、「六六大順」美意。為讓民眾體驗濃濃中秋氣氛，這次新北市漁業局也祭出「月亮造型」搭配心型造型煙火，浪漫又節日味超濃，浪漫煙火歡迎民眾共襄盛舉。