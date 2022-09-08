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漁人碼頭中秋煙火秀9日登場！「免塞車」交通攻略報你知

▲淡水漁人碼頭煙火秀將在明（9）日登場！漁業局貼心提供交通攻略，讓民眾免受塞車之苦也能輕鬆欣賞浪漫煙火。（圖／新北市漁業局提供）
▲淡水漁人碼頭煙火秀將在明（9）日登場！漁業局貼心提供交通攻略，讓民眾免受塞車之苦也能輕鬆欣賞浪漫煙火。（圖／新北市漁業局提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-08 17:33:28

中秋連假來啦！準備好出去大玩特玩、狂嗑烤肉了嗎？明（9）日連假第一天，新北市漁業局在淡水漁人碼頭將釋放整整「9分9秒煙火秀」，給你和親朋好友享受一場「浪漫99」的中秋節。不過漁人碼頭每到假日就人、車潮大爆滿，讓民眾相當頭痛，這次前往看煙火秀的朋友們不怕，漁業局貼心提供交通資訊攻略給有興趣的民眾，讓你輕鬆前往欣賞浪漫夏日煙火。

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今年想來漁人碼頭欣賞中秋煙火秀的民眾別頭痛了，新北市漁業處提醒，前往欣賞煙火的民眾可多利用大眾運輸，可搭乘捷運至淡水站轉乘紅26公車、搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡水漁人碼頭站，或搭乘紅26公車至輕軌漁人碼頭站，就能輕鬆到達漁人碼頭，可避開交通管制帶來的車潮，免受塞車、找車位之苦。

▲2022仲夏繽紛樂活動邀請民眾一起到淡水漁人碼頭度過浪漫中秋節。（圖／新北市漁業局提供）
▲2022仲夏繽紛樂活動邀請民眾一起到淡水漁人碼頭度過浪漫中秋節。（圖／新北市漁業局提供）
另外新北市漁業處說明，今年漁人碼頭4場煙火秀（9/9、11、18、25）皆於晚間8點施放，當日下午4點至晚間9點進行漁人碼頭周邊交通管制，管制之道路範圍包括觀海路、中正路二段、中正路二段51巷等，管制期間汽、機車禁止進入中正路二段51巷、腳踏車須牽行及YouBike輕軌漁人碼頭站管制時間暫停開放借還車；若於管制期間要進入漁人碼頭一律從後哨(第二出入口)進出，且自下午4點起，紅26公車也不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時將由中正路一段87巷8弄的臨時公車站牌上、下車，再步行進入漁人碼頭。

若還是想開車來的民眾，漁業局提醒，港區內停車場滿載時，實施滿場及出入口管制，禁止車輛進入漁人碼頭，港區外圍部分道路(觀海路、中正路二段、濱海路三段)則開放路邊雙邊停車。

最後散場時，漁業局指示離場車輛須由漁人碼頭後哨出場行人則於疏散時於中正路二段51巷啟動3條管制路線，分流步行、搭乘輕軌及搭乘公車共3條人行專屬動線；另如果是開車前往八里觀賞煙火的民眾，可至十三行博物館停車場及八里公博二停車場停放，滿場時請依現場員警、義交指引至博物館路路邊停車格停放。

事實上，每年都造成話題的「2022淡水漁人碼頭煙火」細節日前才終於定案，今年將在9/9中秋連假登場，一連4場煙火秀，其中9/9、9/25「9分9秒」煙火，以及9/11、9/18「6分6秒」煙火，雙雙象徵「長長久久」、「六六大順」美意。為讓民眾體驗濃濃中秋氣氛，這次新北市漁業局也祭出「月亮造型」搭配心型造型煙火，浪漫又節日味超濃，浪漫煙火歡迎民眾共襄盛舉。

▲新北漁業局貼心提供漁人碼頭當天周邊交通資訊，民眾可依需求搭乘交通工具前往。（圖／新北市漁業局提供）
▲新北漁業局貼心提供漁人碼頭當天周邊交通資訊，民眾可依需求搭乘交通工具前往。（圖／新北市漁業局提供）

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