長頸鹿新生寶寶駕到！「長腿巨嬰」成功戒奶瓶：我長大啦

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經過測量，寶寶身高達183公分、體重為72公斤，健康狀況良好。但相較於姐姐麥芽出生後六小時即有討奶行為，當日已逾小麥生產後八小時，保育員卻尚未觀察到長頸鹿寶寶有主動喝奶的現象。照養團隊擔心寶寶若沒喝到初乳，不僅體力難以維持，也無法從中獲得營養及良好的腸道發展，決定趕緊啟動人工哺育，提供有足夠初乳成分的代奶給寶寶喝。
接下來幾天，由於仍舊沒有觀察到長頸鹿寶寶主動吸奶的現象，保育員在人工哺育時，視情況僅提供適度的奶量，以便保持長頸鹿寶寶一定程度的飢餓感，同時提供葉子，讓寶寶認識日後可食用的食物。為了增加寶寶自主吸吮母乳的意願，保育員也試著將人工代奶噴灑在媽媽小麥的乳頭上。有趣的是，或許是陌生液體潑灑在身上的不適感，小麥不斷透過甩尾巴、踢腳、甩頭等方式，表達內心的不滿。
八月底，保育員終於觀察到長頸鹿寶寶主動吸吮母乳的行為，與小麥的互動大幅增加，經秤重後，確認寶寶體重持續穩定上升，也逐步減少人工哺育，目前長頸鹿寶寶已經可以自行找媽媽喝奶，晚上也可以和媽媽一起過夜了。近幾天，寶寶似乎越發活力充沛，時常在欄舍中活蹦亂跳、急速奔跑，看見寶寶這麼精力旺盛的模樣，相信不久的將來，長頸鹿寶寶就可以到戶外活動場和大家見面囉！（編輯：李惠婷）