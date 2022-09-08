COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

長頸鹿新生寶寶駕到！「長腿巨嬰」成功戒奶瓶：我長大啦

▲長頸鹿新生寶寶駕到，長腿巨嬰成功戒奶瓶：「我長大啦！」（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲長頸鹿新生寶寶駕到，長腿巨嬰成功戒奶瓶：「我長大啦！」（圖／臺北市立動物園授權提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-08 17:56:49

臺北市立動物園非洲動物區的長頸鹿「小麥」，繼兩年前產下並帶大「麥芽」後，在8月中旬又順利誕下一隻長頸鹿寶寶。一開始，寶寶不太會主動吸吮母乳，動物園同仁趕緊透過人工哺育方式進行協助，目前長頸鹿寶寶已經可以自行找媽媽喝奶，是個非常活潑好動的寶寶！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲長頸鹿寶寶出生第一天，身高達183公分。（圖／臺北市立動物園授權提供） 
▲長頸鹿寶寶出生第一天，身高達183公分。（圖／臺北市立動物園授權提供） 
8月16日保育員一早抵達動物園後，觀察到長頸鹿小麥出現產兆，便趕緊鋪妥墊料，提供小麥安全舒適的生產環境。直到八點左右，小麥平安產下寶寶，保育員也觀察到寶寶能自己站立。不同於姐姐麥芽當初是由保育員抱著秤量體重，這次保育員選擇透過引導的方式，帶著長頸鹿寶寶前往地磅秤重，只見長頸鹿寶寶有些生疏地踩著不穩的步伐緩緩前進，最後在保育員的協助下，成功站上地磅。

▲餵長頸鹿寶寶喝奶可不是一件輕鬆的差事。（圖／臺北市立動物園授權提供,詹德川攝） 
▲餵長頸鹿寶寶喝奶可不是一件輕鬆的差事。（圖／臺北市立動物園授權提供,詹德川攝） 
經過測量，寶寶身高達183公分、體重為72公斤，健康狀況良好。但相較於姐姐麥芽出生後六小時即有討奶行為，當日已逾小麥生產後八小時，保育員卻尚未觀察到長頸鹿寶寶有主動喝奶的現象。照養團隊擔心寶寶若沒喝到初乳，不僅體力難以維持，也無法從中獲得營養及良好的腸道發展，決定趕緊啟動人工哺育，提供有足夠初乳成分的代奶給寶寶喝。

接下來幾天，由於仍舊沒有觀察到長頸鹿寶寶主動吸奶的現象，保育員在人工哺育時，視情況僅提供適度的奶量，以便保持長頸鹿寶寶一定程度的飢餓感，同時提供葉子，讓寶寶認識日後可食用的食物。為了增加寶寶自主吸吮母乳的意願，保育員也試著將人工代奶噴灑在媽媽小麥的乳頭上。有趣的是，或許是陌生液體潑灑在身上的不適感，小麥不斷透過甩尾巴、踢腳、甩頭等方式，表達內心的不滿。

▲獸醫師早上幫寶寶抽血檢查，下午寶寶看到有人出沒便露出生氣氣的表情。（圖／臺北市立動物園授權提供） 
▲獸醫師早上幫寶寶抽血檢查，下午寶寶看到有人出沒便露出生氣氣的表情。（圖／臺北市立動物園授權提供） 
八月底，保育員終於觀察到長頸鹿寶寶主動吸吮母乳的行為，與小麥的互動大幅增加，經秤重後，確認寶寶體重持續穩定上升，也逐步減少人工哺育，目前長頸鹿寶寶已經可以自行找媽媽喝奶，晚上也可以和媽媽一起過夜了。近幾天，寶寶似乎越發活力充沛，時常在欄舍中活蹦亂跳、急速奔跑，看見寶寶這麼精力旺盛的模樣，相信不久的將來，長頸鹿寶寶就可以到戶外活動場和大家見面囉！（編輯：李惠婷）

飛向宇宙浩瀚無垠！下秒柴犬「直撞草叢」 原地傻住了

邵庭揭假公益面紗！痛心曝台灣動保「真實情況」：水很深

日本新宿「出現貉」趴趴走！電車人員忙阻攔：別去月台啊

小松鼠「偷登船」！從印度一路玩到蘇格蘭　船員都傻了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀