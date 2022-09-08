男星親揭與粉絲有關係　認了「愛上我的歌迷」

蕭秉治12月10日即將在台北流行音樂中心舉辦「Project X」巡迴演唱會，除了演唱會的驚喜外，他寫給歌迷的《我不小心愛上了我的歌迷》，也在8日單曲數位及MV上架，此曲是他獻給歌迷的浪漫禮物，寵粉的他也不忘與歌迷的約定，將在台北信義新光三越香堤大道廣場舉辦唯一一場限定簽票會。
全新單曲《我不小心愛上了我的歌迷》是首簡單的抒情小品，蕭秉治表示這首歌創作靈感完全來自於一直以來支持他的歌迷，他感性地說：「這首歌是遲來的禮物，也是永恆的牽絆，如果有一天我們都老了，希望你們偶爾還會想起這首歌，想起有一個叫做蕭秉治的人，曾經為了你們在舞台上奮不顧身。」這首歌闡述他如何從一個偶像變成了歌迷的迷弟，從你崇拜我到我Follow你，輕快旋律搭配逗趣詼諧的歌詞，用一種狂人獨有浪漫表達歌迷一路以來的支持與陪伴，疼愛粉絲的心情溢於言表充斥在整首歌裡。
歌曲《我不小心愛上了我的歌迷》蕭秉治早在10年前就寫好送給歌迷，直到2018年時在社群上清唱一小段，是歌迷最愛的彩蛋歌單，他也在三場「狂人」新專輯巡迴演唱會裡獨家親聲獻唱，不擅表達的他把對歌迷的愛意都寫進歌裡，訴說之所以能站在舞台上發光的他，是因為有台下每一雙專注的眼睛，如同歌詞：「我不小心愛上了我的歌迷／也不小心拉近了我們的距離／從你的偶像變成了你的迷弟」，全然展現與歌迷零距離的親密關係。