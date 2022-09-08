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中秋節旺運11秘訣！「這時辰」拜太陰星君：有利家宅興旺

▲中秋節晚餐後，別忘準備3樣水果、糕點祭拜太陰星君。（圖／翻攝Pexels）
▲中秋節晚餐後，別忘準備3樣水果、糕點祭拜太陰星君。（圖／翻攝Pexels）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-08 18:22:50

本週六（9/10）農曆8月15日是中秋節，出門在外的異鄉人，也會趁此佳節回鄉與家人相聚，所以又叫「團圓節」。對此，民俗專家楊登嵙特別分享，11招中秋節旺運的小秘訣、禁忌，包括財位要光明、大門不可建灶、拜月老的方法等等，有利家宅興旺運勢亨通，還能求得好姻緣！另外，楊登嵙也提醒大家，別忘記在晚餐後簡單祭拜太陰星君，可保佑事事都能和氣圓滿。

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▲將紅線放置於家中財位，有助於貴人運、異性緣增加。（圖／楊登嵙提供）
▲將紅線放置於北方桃花位，有助於貴人運、異性緣增加。（圖／楊登嵙提供）
一、北方桃花位

2022年桃花位在北方，可在此位置擺設向月下老人求來的紅線，或是正在開花的植物、粉紅色水晶球等，都可增加異性緣及人際關係，提昇事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。

二、財位要光明：

客廳大門的斜對角落為藏風聚氣的「財位」，在家中的財位安置一盞燈，尤其是在夜晚保持財位明亮，可以讓家中的氣場更加充滿能量，個人財運更為順暢。

三、排煙要乾淨：

中秋假期，很多親朋好友會來拜訪，做一頓豐盛的菜餚招待是很好的待客之道，但要注意排油煙機是否排煙順暢，否則吸入廢氣不僅對健康有害，更容易導致霉運找上門。

四、大門不可見爐灶：

若是站在自己家門口就可看見廚房爐火，風水上就會容易破大財，必須遮蔽或移爐位，也建議可用屏風做遮擋。

五、客廳要整潔：

客廳是對外接待賓客的地方，影響到人際關係及貴人運，最好寬敞舒適，不一定要豪華，但務必整齊乾淨。

六、大門口要明亮、通暢：

大門口及玄關是家裡的門面，影響到前途是否光明、長遠，因此要保持通暢、明亮，不可以放置雜物或鞋子亂擺，導致光線晦暗，影響全家人的運勢。

七、添貴氣：

在家中擺盆好的綠色植物，像是桂花這一類，給家中添貴氣，提升家中的氣場。注意不可挑選尖刺類植物，例如仙人掌，以免貴人不來。

▲許多民眾在中秋節有送禮需求，不過常見的月餅實際上，竟是狀世代最不想收到的禮物第一名。（示意圖／取自photo AC）
▲中秋節邀請朋友到家中坐坐，或者拜訪親朋好友，都可以增加好人氣、加強社交運。（示意圖／取自photo AC）
八、聚人氣：

在中秋節日期間，多請朋友或家人來家中坐坐，走動走動，多聚人氣，有利家宅的興旺。

九、結好緣：

中秋節前走親訪友，互相贈送月餅、水果等禮品，增旺好人緣，也能夠加強社交運勢。互相敘敘家常話，是維繫親友感情不可忽視的途徑。

十、忌果餅不圓：

中秋節拜月亮神，挑選水果和月餅的時候，一定要找圓的，寓意家人團團圓圓，和氣美滿，事事圓滿。可挑選在中秋節晚餐後，全家一起吃月餅、賞圓月時，準備三樣水果、糕點、拜神紙錢，焚香向太陰星君敬拜，口唸：「太陰星君在上，今逢您聖誕，信士(信女)某某某誠心敬拜太陰星君，祈求您大慈大悲，保佑我時來運轉，心想事成！」趁佳節祈求太陰星君庇祐，興旺全家人的運勢。

十一、求姻緣：

中秋節這一天也是被視為促進姻緣的好日子，單身的人如果在這一天拜月老，會有更大的機會尋覓到良緣，讓有情人能夠終成眷屬。可準備鮮花水果至月老廟祭拜月下老人，口中唸誦：「今逢中秋佳節，祈求月下老人能為某某某，牽線結緣，讓某某某能夠早結良緣，心想事成！」默念自己名字，祈請月老幫助找到理想對象，求得的姻緣紅線可置於皮包內或枕頭下。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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