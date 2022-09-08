中秋節旺運11秘訣！「這時辰」拜太陰星君：有利家宅興旺

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2022年桃花位在北方，可在此位置擺設向月下老人求來的紅線，或是正在開花的植物、粉紅色水晶球等，都可增加異性緣及人際關係，提昇事業運。但要注意別擺設假花或大型空櫃子或大花瓶，以免造成爛桃花。
二、財位要光明：
客廳大門的斜對角落為藏風聚氣的「財位」，在家中的財位安置一盞燈，尤其是在夜晚保持財位明亮，可以讓家中的氣場更加充滿能量，個人財運更為順暢。
三、排煙要乾淨：
中秋假期，很多親朋好友會來拜訪，做一頓豐盛的菜餚招待是很好的待客之道，但要注意排油煙機是否排煙順暢，否則吸入廢氣不僅對健康有害，更容易導致霉運找上門。
四、大門不可見爐灶：
若是站在自己家門口就可看見廚房爐火，風水上就會容易破大財，必須遮蔽或移爐位，也建議可用屏風做遮擋。
五、客廳要整潔：
客廳是對外接待賓客的地方，影響到人際關係及貴人運，最好寬敞舒適，不一定要豪華，但務必整齊乾淨。
六、大門口要明亮、通暢：
大門口及玄關是家裡的門面，影響到前途是否光明、長遠，因此要保持通暢、明亮，不可以放置雜物或鞋子亂擺，導致光線晦暗，影響全家人的運勢。
七、添貴氣：
在家中擺盆好的綠色植物，像是桂花這一類，給家中添貴氣，提升家中的氣場。注意不可挑選尖刺類植物，例如仙人掌，以免貴人不來。
八、聚人氣：
在中秋節日期間，多請朋友或家人來家中坐坐，走動走動，多聚人氣，有利家宅的興旺。
九、結好緣：
中秋節前走親訪友，互相贈送月餅、水果等禮品，增旺好人緣，也能夠加強社交運勢。互相敘敘家常話，是維繫親友感情不可忽視的途徑。
十、忌果餅不圓：
中秋節拜月亮神，挑選水果和月餅的時候，一定要找圓的，寓意家人團團圓圓，和氣美滿，事事圓滿。可挑選在中秋節晚餐後，全家一起吃月餅、賞圓月時，準備三樣水果、糕點、拜神紙錢，焚香向太陰星君敬拜，口唸：「太陰星君在上，今逢您聖誕，信士(信女)某某某誠心敬拜太陰星君，祈求您大慈大悲，保佑我時來運轉，心想事成！」趁佳節祈求太陰星君庇祐，興旺全家人的運勢。
十一、求姻緣：
中秋節這一天也是被視為促進姻緣的好日子，單身的人如果在這一天拜月老，會有更大的機會尋覓到良緣，讓有情人能夠終成眷屬。可準備鮮花水果至月老廟祭拜月下老人，口中唸誦：「今逢中秋佳節，祈求月下老人能為某某某，牽線結緣，讓某某某能夠早結良緣，心想事成！」默念自己名字，祈請月老幫助找到理想對象，求得的姻緣紅線可置於皮包內或枕頭下。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。