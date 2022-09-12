今日來講股／新一週關注美公布CPI　牽動9／22升息力道

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謝晨彥指出，歐洲天然氣的價格持續高漲，雖然有在討論要不要恢復核電，但顯然短期之內無法解決能源問題。再加上捷克布拉格與德國萊比錫針對能源與食物價格的抗議持續進行，短期內也同樣無法解決，會不會影響整個歐洲經濟的狀況值得關注。尤其，回顧2011年的阿拉伯之春，許多民眾走上街頭推翻專制體制，同樣也給全球金融市場帶來影響，因此不能小覷歐洲整體情況。
因此謝晨彥認為，如果美國的通膨可以控制下來，那麼第四季投資方向就會很明確，除了蘋果概念股以外，新能源相關的議題，如太陽能、風力發電、儲能電池這一塊一定是市場關注的重心。由於景氣旺季不旺是確定的態勢，因此預估第四季聖誕節拉貨的效應不高，尤其很多都還在消庫存、歐洲則是街頭抗爭不斷，因此航運股也連帶受衝擊，建議也得避開。
而新一週台股要如何操作？謝晨彥表示關鍵在9月13日晚上美國CPI（消費者物價指數）的公布。假設CPI公布出來，從7月的8.5%降到7.9%，大家就會有信心，通膨真的有在大幅度的下滑，如此一來9月22日聯準會升息3碼的機率就降低了，那麼投資人就會提早去布局。
謝晨彥指出，當然，若CPI從8.5%降到8.3%、8.2%，就是有降但降的又不多，市場還是不知道該怎麼辦，這時候就要再等到9月22日聯準會公布利率決策，「會很麻煩」！因為市場會在這段期間繼續很冷清在那裏晃與震盪，就只有特定的族群有買盤。
那如果CPI沒有降，雖然謝晨彥認為可能性不大，但假如發生了，絕對是引發市場大跌，且跌的幅度恐怕很大，市場會覺得怎麼可能通膨完全沒有解決。反之，若CPI降得夠多，市場會有反彈，再等到聯準會公布若只有升兩碼，那麼後續市場就會繼續漲。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。