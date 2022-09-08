中市府表揚111年運動有功獎 八馬國際獲頒運動推手獎

台中市政府今天表揚 111 年運動有功團體及人員，包括柔道 60 公斤量級，目前積分世界排名第 1 的楊勇緯等 56 名個人，與八馬國際等 9 個運動推手團體。副市長令狐榮達親自頒獎，肯定所有團體與個人對推動運動賽事的貢獻，勉勵再接再厲，帶動全民運動風氣，打造台中成為「酷城市」。

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典禮由台體大體操韻律舞精彩表演揭開序幕，隨後依序頒發傑出運動選手、教練、績優團體及人員、運動推手等獎項，並設有終身成就獎。獲得傑出運動選手獎有 12 人，包括柔道 60 公斤量級目前積分世界排名第 1 的楊勇緯、足球蘇育萱、田徑林佳延、游泳王星皓、輕艇張筑涵、舉重謝昀庭、田徑許樂、健力林亞璇、田徑陳傑、網球李羽芸、高爾夫球林潔恩、柔道李凱琳。

▲八馬國際是因贊助富春國小飛盤隊營養品，以及124多萬的參賽經費，獲得運動推手團體獎首獎，董事長王文欽代表領獎。(圖／記者金武鳳攝，2022.9.8)

另外，傑出教練有 12 人、績優團體 4 個、績優個人 10 人、運動推手團體獎 9 個單位、運動推手個人獎 8 人獲獎，終身成就獎，由台灣運動休閒健康發展協會理事長鄭清榮獲得。大部份獲獎者都有親友陪同，還有人上台獻花祝賀，場面溫馨熱絡。

令狐榮達副市長表示，市府非常重視體育運動，也不遺餘力推動全民體育、全民運動，培養優質選手，希望帶動全民運動風氣，打造台中成為「酷」城市，讓台中洋溢陽光與活力。

▲中市表揚111年運動有功獎，八馬國際獲頒運動推手獎，董事長王文欽上台領獎，喝采啦啦隊陣容龐大。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.8)

在眾多獲獎團體中，八馬國際事業公司啦啦隊陣容最龐大。獲得運動推手團體獎的八馬國際，在董事長王文欽上台領獎時，台下響起如雷掌聲，並搶著上台合影留念。八馬國際是因為贊助富春國小飛盤隊營養品，以及 124 多萬的參賽經費，獲得運動推手團體獎首獎。