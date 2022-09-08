團聚中秋前夕　陳其邁慰訪城中城受災戶

去年10月14日清晨，高雄城中城大火造成嚴重死傷，將近一年過去，中秋節將至，高雄市長陳其邁今（8）日下午到城中城大火受災戶家中慰訪，送上暖心月餅，也關心受災戶身體復原及生活狀況，市府團隊並持續關心陪伴受災戶，給予生活上的支持與幫助。
這場火災事故中年紀最小的9歲女童張小妹，與母親從大火中幸運獲救，出院後在社會局社工陪伴下，透過高市府「社會住宅包租代管」方案協助安置到新住處，陳其邁也關心張小妹的學業，給予支持鼓勵，親切話家常。母親說，到現在還很難走出事故的陰影，聽到消防車的聲音，也依然會慌恐不安，感謝社會局社工專業且溫暖的陪伴，陪伴她走過這段低潮，並感謝各界的善款捐助，現階段將更努力工作，希望能和女兒穩定的過生活。
另一位73歲的傷者陳伯伯，聽到市長將前來慰訪表示受寵若驚，他表示，一場大火，雖然燒掉了他大半輩子的住所與回憶，但現在能健健康康的生活就是最大的感恩，感謝市府的照顧及陪伴，贈送電視、洗衣機、冰箱等生活用品，這樣的溫暖，比家人更像家人，陳伯伯也開心分享新房子正在裝潢，邀請市長過年時一起到新家同歡。
高市府表示，截至111年8月止，市府接受指定捐款金額計4億1,459萬2,268元，經高市社會救助金專戶管理會審議通過，100%用來照顧受災者，其中72%用於罹難者家屬死亡及傷者慰助計畫、18%用於租屋依親補助、10%用於醫療費用補助、機構安置、安家計畫、緊急旅館安置及罹難者家屬及受災者協助計畫等項目，並經專戶管理會4次的會議討論，因應受災戶的需求滾動式修正分配額度，有效管理及運用，協助家屬、住民，走過這段辛苦的道路。