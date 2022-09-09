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中秋烤肉去哪裡？10大人氣「烤肉聖地」：河濱公園不開放

▲中秋節少不了團聚烤肉，雙北河濱公園因為防疫考量不開放烤肉，網路調查10大「烤肉聖地」。（示意圖／取自Pixabay）
▲中秋節少不了團聚烤肉，雙北河濱公園因為防疫考量不開放烤肉，網路調查10大「烤肉聖地」。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-09 10:07:00

明（10）天就是中秋節，在連假中和親友齊聚一堂，一邊動手烤肉一邊話家常，享受一年一度的「全民大會烤」，烤物吃起來的滋味就是和平常去燒烤店的感覺不一樣，讓中秋節成為最受歡迎的節日之一。想好今年要去哪裡烤肉了嗎？雖然今年雙北河濱公園因為防疫考量不開放民眾烤肉，但網友心中還是有許多「烤肉聖地」，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友們最熱議的十大烤肉地點，趕緊相約好友開烤。

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📌第十名：中社觀光花市烤肉區
位於台中后里的中社花市，以美麗的花海聞名，不只能賞花，還有能夠容納800人的大型烤肉區，中秋期間園區內烤肉一人350元，網友認為「烤肉加賞花很划算」。

▲中社觀光花市可邊烤肉邊欣賞花海。（圖／取自「中社觀光花市」粉專）
▲中社觀光花市可邊烤肉邊欣賞花海。（圖／取自「中社觀光花市」粉專）
📌第九名：武荖坑風景區
武荖坑風景區位於宜蘭蘇澳，園區佔地近400公頃，設備十分完善。園區門票80元，烤肉爐租借費用是3小時150元，曾經造訪過的網友大推：「每個烤肉亭旁邊都有垃圾桶和廚餘桶，這點很棒也很方便」。

📌第八名：東勢林場遊樂區
東勢林場是台中的森林遊樂區，內有體能訓練場、森林步道、渡假會館、民俗公園、露營區、烤肉區等，由於位處海拔500-700公尺的大安溪畔，因此氣溫較平地舒適，來這裡烤肉再適合不過。

📌第七名：原住民主題部落公園
位於樹林區鹿角溪人工濕地河濱公園旁，以原住民的太陽圖騰及傳統飾紋融入整體設計，打造出具有文化特色的休閒空間，公園內有球場、豐年祭廣場及烤肉區，比一般露營區更好抵達，成為許多人推薦的烤肉地點。

📌第六名：淨園農場
淨園農場是高雄市唯一位於市區的農場，園區內設有機場咖啡，烤肉之餘還可以看到各種可愛動物，以及飛機起降的壯觀場面，邊欣賞飛機起降邊享用餐點，讓此處受到眾多網友歡迎。

📌第五名：皇后鎮森林
皇后鎮森林分為三峽、金山兩個營區，都是風格極美的森林露營地，園區內還有各種動物、戲水區、各式DIY課程等。「金山皇后鎮」設有大片烤肉區，「三峽皇后鎮」則有日式、歐式兩種不同風格的烤肉區，空間乾淨漂亮，設施也非常完善，很適合家庭烤肉。

📌第四名：澄清湖烤肉區
澄清湖烤肉區設有110座烤肉台，可同時容納超過1000人烤肉，因此成為許多社團、公司等大型團體辦活動的首選之處，不少高雄人在成長的過程中，都曾有過在澄清湖烤肉的回憶。

📌第三名：春天農場
春天農場位於桃園龜山，位置靠近桃園巨蛋。園區內共有4個烤肉區，此外還有四季花卉區、自然生態區、親子騎馬場、可愛動物區、咖啡館及自然步道，除了烤肉還有各式的休閒體驗。農場所準備的烤肉食材，也是許多人選擇此處烤肉的原因之一。肉類皆由店家使用迷迭香等香料自行醃製，嘗起來別有一番風味，就連烤肉醬都是店家自製，讓吃過的網友頻頻讚好。

📌第二名：埔心牧場
位在桃園楊梅的埔心牧場，園區佔地廣大，烤肉區旁有一大片綠地。園區內能欣賞乳牛、水豚、羊駝等可愛動物，還設有划船區、遊園車、DIY工坊等各種設施及活動。埔心牧場每年中秋節還會有特別活動，今年預計在9/9、9/10晚上舉辦「月光晚會BBQ派對」，在烤肉區旁的草坪搭建大舞台，烤肉同時還能欣賞表演，以及「恐龍趣味競賽」等創意活動，吸引不少網友目光。

📌第一名：虎頭山公園烤肉區
虎頭山公園烤肉區是桃園唯一「全年開放」的公有免費烤肉區，雖然是免費園區，但設施相當完善，廁所、垃圾桶、洗手台、飲料販賣機一應俱全，一旁還有大面積的兒童遊戲區，不管是烤肉還是其他活動都非常方便。由於是少數免費開放的烤肉區，中秋期間便會湧入許多烤肉人潮。位於半山腰的烤肉區，一邊烤肉還能一邊欣賞風景，讓這裡成為頗負盛名的烤肉聖地。

▲十大中秋烤肉地點。（圖／網路溫度計提供）
▲十大中秋烤肉地點。（圖／網路溫度計提供）

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