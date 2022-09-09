英女王駕崩！73歲查爾斯繼位 「貨幣、護照」將全部大改
英國女王伊莉莎白二世為英國歷史上，在位時間最長的君王，她的形象早已融入英國人日常生活的一部分，現金，郵票、國歌等都有女王的身影，但當查爾斯王子（Prince Charles）繼位成為國王後，現行的一切都將進行「改版」。
據外媒報導，英國目前的貨幣都有女王的頭像，未來將陸續更換為印有「查理三世」肖像的鈔票、硬幣，但為了避免民眾困擾，舊版現金仍可以繼續使用，直到官方公布最後期限為止；另外，以英國君主為元首的加拿大、澳洲、紐西蘭等國，也會同步淘汰印有女王頭像的現金。
護照部分，原版寫著「英國女王陛下的內閣大臣以女王陛下的名義請求並要求所有相關人士允許持證人不受阻礙地自由通行，並為持證人提供必要的協助及保護」，未來也會把女王改為「國王」，但舊護照效期不受影響，亦不會強迫民眾更換。
在英國境內，幾乎所有郵筒都印有伊莉莎白二世的密碼「EIIR」，雖在她離世之後，官方沒有直接更換的打算，但新製作的郵筒將換為新國王的密碼；而英國國歌歌詞原為「天佑女王」，將恢復成男性版本「天佑國王」，這個版本上一次使用是在1952年喬治六世（George VI）在位時。（編輯：陳苾暐）